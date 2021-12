Per il Natale 2021 Komos partecipa al festival europeo Winter Melody con un video natalizio

Bologna, 23 dicembre 2021] Il 26 dicembre 2021 sul canale YouTube di Legato, l’associazione europea dei cori LGBTQ+, andrà in streaming il festival natalizio “Winter Melody” e Komos, coro LGBT di Bologna, partecipa con una propria versione di Carol of the Bells, una celebre canzone natalizia del 1936 composta dallo statunitense Peter Wilhousky (1902–1978) e interpretata dai più famosi ensemble vocali del mondo.

Komos ha scelto questo brano laico per augurare buone feste, nella speranza, come recita il testo, di portare “buonumore a grandi e piccini, miti e audaci”. Il video che parteciperà al “Winter Melody” Festival è stato girato sotto all’albero natalizio in piazza del Nettuno e viene distribuito in anteprima sulla pagina Facebook del coro (www.facebook.com/Komos.corolgbt) il 24 dicembre alle ore 12.

La partecipazione al Winter Melody è anche l’occasione per ricordare che il 1° gennaio 2022 si aprono le iscrizioni per Various Voices 2023, il festival internazionale dei cori arcobaleno che arriverà proprio a Bologna tra il 14 e il 18 giugno del 2023. Organizzatore del festival, che per la prima volta arriva in Italia, è proprio Komos, in collaborazione con il Comune di Bologna, Bologna Welcome, Cromatica – l’associazione dei cori arcobaleno italiani, l’agenzia di comunicazione Housatonic e l’organizzatore di eventi Planning. Per tutte le informazioni e le iscrizioni il punto di riferimento è il sito di Various Voices 2023 (www.various-voices.it).

Tanti auguri!!!

