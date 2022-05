Per il trentennale delle stragi di Capaci e Via D’Amelio

Puntuale come sempre, il Maestro Ignazio Pensovecchio, anche quest’anno eseguirà una estemporanea pittorica in occasione delle celebrazioni per le stragi di Capaci e di Via D’Amelio.

Lunedì 23 maggio, infatti, alle ore 9:00 stazionerà a Capaci, in Piazza Antonio Cataldo per realizzare un’opera su tela dal titolo “L’anima delle emozioni” che si unirà alle precedenti: “Universo Live” del 23/05/2017, “Una scintilla nel silenzio” del 23/05/2018, “Pensando ai giudici” del 23/05/2019, “Raggi solari d’arcobaleno” del 23/05/2020, “Sbirciando l’Universo” del 23/05/2021. Alla fine della manifestazione l’opera realizzata sarà esposta presso la Biblioteca Comunale “Francesca Morvillo Falcone” nel Palazzo Conti Pilo nel Comune di Capaci e si potrà visitare fino a martedì 31 maggio nei seguenti orari: lunedì dalle ore 09.00 alle ore 12:30 e dalle 14:30 alle ore 16:30 e fino a giovedì sempre dalle ore 09:00 alle 12:30. Un particolare ringraziamento al sindaco di Capaci, Pietro Puccio per la gentile concessione degli spazi espositivi. Da evidenziare, inoltre, che il Pittore Pensovecchio, facente parte dell’Associazione Culturale “CalaPanama”, è attualmente impegnato nella realizzazione del “Muro della Legalità”, in Via San Gregorio, di fronte alla Caserma dei Carabinieri.

Com. Stam.