Non può rientrare nella libera manifestazione del pensiero, tutelata dall’articolo 21 della Costituzione, rappresentare su alcuni volantini la bandiera nazionale come una cosa sudicia, da spazzare via con la scopa.

La Corte di cassazione con la sentenza 316 del 2021 ha confermato la condanna di un gruppo di separatisti del Sud Tirolo che hanno diffuso tali volantini in spregio al nostro Tricolore. Per i giudici romani l’offesa alla nostra bandiera non è stata depenalizzata dalla legge 85 del 2006, che ha solo riformulato l’articolo 292 del codice penale, depenalizzando solo il vilipendio ai colori della bandiera e non al vessillo italiano. In pratica se tratto male i colori nazionali riprodotti su una maglietta o su una bandana incorro nella sanzione amministrativa, mentre rimane intatto il reato penale quando l’offesa riguarda proprio la bandiera italiana. In ogni caso, hanno precisato i giudici supremi, non ci si può rifugiare nella libera manifestazione del pensiero per giustificare l’offesa al Tricolore, perché anche quest’ultimo, simbolo dello Stato, è tutelato costituzionalmente dall’articolo 12, quale espressione della nostra storia e dei nostri valori costituzionali. Da qui la conferma della condanna penale per vilipendio alla bandiera nazionale.

Ciro Cardinale

CS