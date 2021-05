Spetta il risarcimento dei danni anche ai parenti non conviventi. E’ la Corte di cassazione che lo dice nell’ordinanza 8218 del 2021, con la quale è stato accolto il ricorso dei nipoti non conviventi di una donna rimasta vittima di un incidente stradale.

I giudici romani, secondo quanto riportato da Italia Oggi, hanno precisato che “il dato esterno ed oggettivo della convivenza” non può costituire elemento per accogliere (in caso di convivenza) o escludere (se non c’è convivenza) il diritto al risarcimento del danno subito dai familiari superstiti. Infatti “ben possono ipotizzarsi convivenze non fondate su vincoli affettivi ma determinate da necessità economiche, egoismi o altro e non convivenze determinate da esigenze di studio o di lavoro o non necessitate da bisogni assistenziali e di cura ma che non implicano, di per, sé, carenza di intensi rapporti affettivi o difetto di relazioni di reciproca solidarietà”. La convivenza così costituisce elemento di prova “utile, unitamente ad altri elementi, a dimostrare l’ampiezza e la profondità del vincolo affettivo che lega tra loro i parenti e a determinare anche il quantum debeatur” per il risarcimento dei danni ai parenti superstiti.

Ciro Cardinale

CS