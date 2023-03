Per Mariani battesimo “de luxe” nell’automobilismo a Monza

Nel weekend del 2 aprile il giovane pilota umbro esordisce nel Tempio della Velocità al volante della Tatuus-Abarth di Formula 4 con la quale affronta il primo round 2023 del campionato Formula X Italian Series insieme al Team Racing Gubbio:

“Per ora sono più curioso che emozionato!”. Le due gare sabato alle 12.35 e domenica alle 16.10 in diretta streaming sui canali social del promotore

Gubbio (PG), 30 marzo 2023. Nel weekend del 2 aprile scocca l’ora dell’esordio nell’automobilismo per Lorenzo Mariani, pilota eugubino classe 1999 proveniente dal karting e pronto a scendere in pista all’Autodromo Nazionale di Monza, dove è in programma il primo round 2023 della Formula X Italian Series. Un battesimo “de luxe” nella scena del motorsport a quattro ruote, che lo vedrà in azione su uno dei circuiti più prestigiosi e ricchi di storia al mondo, il Tempio della Velocità.

Per la sua prima stagione il driver umbro ha scelto la categoria regina della serie nazionale per monoposto che nell’ambito degli FX Racing Weekend si snoda lungo un calendario che toccherà le piste più importanti d’Italia, comprendendo l’appuntamento casalingo di Magione. Proprio sul tracciato in riva al lago Trasimeno la settimana scorsa Mariani ha completato la preparazione al 2023 insieme al Team Racing Gubbio, che gestisce la Tatuus T014 di Formula 4 motorizzata con un propulsore 4 cilindri Abarth turbo da 1400cc e 180 cavalli con la quale il giovane rookie è ora pronto al debutto a Monza.

Al lavoro insieme al papà e team manager Fabio Mariani, con trascorsi sportivi al volante anche lui, e l’ingegnere di macchina Leo Marquez, tecnico portoghese con esperienza anche in Formula E, nell’ultima giornata di test sono arrivati dei riscontri cronometrici interessanti in vista del weekend di gara, che per la categoria FX Pro Series prende il via venerdì con due sessioni di prove libere e le qualifiche del pomeriggio. Sabato 1° aprile alle 12.35 si disputa gara 1, mentre gara 2 è in programma domenica alle 16.10. Entrambe sulla distanza di 25 minuti, saranno trasmesse in diretta streaming sui canali social Facebook e Youtube della FX Italian Series.

Lorenzo Mariani dichiara in vista dell’esordio: “Per il momento sono più curioso che emozionato. Difficile immaginare che cosa proverò poi quando scenderò in pista con tutti gli altri. Il test è andato bene, i tempi ci soddisfano e ho anche migliorato il mio best personale a Magione. Non ho invece mai girato a Monza, che sto studiando un po’ al simulatore. Non sarà facile, è un circuito dove bisogna portare tanta velocità e trovare i punti ideali di staccata. Con la Tatuus mi sono comunque trovato bene, ci siamo concentrati su una messa a punto di base e ora proseguiremo il lavoro durante il weekend per migliorarci. Ci piacerebbe lottare per il podio dei rookie, riservato agli esordienti, vedremo, di sicuro cercheremo di farci valere il più possibile anche nell’assoluta”.

FX Pro Series 2023: 2 aprile Monza; 30 aprile Vallelunga; 4 giugno Magione; 24 giugno Varano; 2 luglio TBA; 10 settembre Mugello; 12 novembre Misano.

