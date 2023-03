Per NDM Tecno aprile parte in favore di vento: “biancoazzurro e “Bellunese” in cerca di nuovi successi

Due gare e tre partecipazioni inaugurano al meglio la primavera del team versiliese. Il primo fine settimana di aprile, che è alle porte, per NDM TECNO, sarà di fermento e di grande lavoro, con due eventi distinti e tre partecipazioni.

Il team versiliese diretto da Leonardo Bertolucci sarà al via del rally “BiancoAzzurro” a San Marino, ed al “Bellunese” in Veneto, con equipaggi di valore che andranno alla ricerca di soddisfazioni da podio.

Debutta tra le fila della squadra il reggiano, di Castelnuovo Monti, Alex Ferrari, cui verrà fornita la Renault Clio Rally4, vettura con la quale parteciperà alla stagione IRC a partire dal prossimo Rallye Elba, alla seconda metà del mese di aprile. Ferrari correrà con il doppio obiettivo, quello di avviare al meglio la rincorsa anche al titolo di 5^ zona ed ovviamente per trovare tutti i meccanismi necessari alla guida della vettura, certamente utile “training” per presentarsi pronto al primo impegno dell’isola d’Elba. Per l’occasione, in questa gara a San Marino, Ferrari sarà affiancato da Luca Virgilli, mentre il Campionato IRC lo correrà insieme a Gabriele Romei.

Al via alle falde del “Titano” al via pure Fabio Solitro. Reduce da una notevole performance al recente “Val d’Orcia”, dove ha finito secondo di classe, il 23enne di Vieste si presenta al via della gara al volante della Clio Rally5 con l’obiettivo di iniziare con il piede giusto la corsa al titolo di categoria per la Coppa Rally di Zona 5, l’altro suo obiettivo oltre al tricolore su terra. Per l’occasione al suo fianco vi sarà Alberto Porzio, già “storico” copilota del padre Bartolomeo. I due hanno già fatto coppia in alcune occasioni, giuste per la crescita del giovane pugliese.

Trasferta anche al “Bellunese”, a Mel-Borgo Valbelluna, gara che apre la Zona 4 Della Coppa Italia. In gara, sarà il suo debutto anche in questo caso nelle fila della squadra, del giovane locale Igor Consalter, affiancato per la prima volta da Simonetta Dal Mas. Per l’equipaggio sarà anche la prima volta sulla Renault Clio Rally5, vettura con la quale vi è il progetto di partecipare all’intera stagione.

Nella foto : Solitro in azione (Bettiol)

#NDMtecno #mcracing #Rally #Rallye #Motorsport #PassionForExcellence #fullgas #RacingIsLife #inrallywetrust #RenaultClioRally5 #RenaultClioRally4 #Solitro #CIRT

Com. Stam. + foto