Da venerdì 5 febbraio in radio “PER NOME”, il nuovo singolo di NORA. Per nome parla delle difficoltà di una coppia che si evidenziano durante il lockdown: il dialogo quasi assente, la confusione dettata dall’isolamento, la perdita delle proprie certezze individuali che si riversano inevitabilmente nel rapporto.

La crisi accentuata dall’isolamento, sottintende però una crisi più profonda, quella dell’incomprensione reciproca e dell’incapacità di conoscere realmente l’altro. C’è comunque la volontà di recuperare il dialogo.



Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Il nome non è solo un nome: identifica la personalità, il vissuto, il sentire. “Chiamami per nome solo se smetti di fingere…” è un grido di rabbia, una richiesta di comprensione, un desiderio di sincerità.

“Ricoprimi di amore quanto tutto sembra perso, viviamo in questa casa siamo in isolamento” c’è anche la volontà di ripartire e di credere in una rinascita insieme.…».



Il videoclip del brano, diretto da Marcello F. Valerio, si svolge all’interno di una casa, dove si sottolinea la solitudine, la rabbia e la delusione dettata dall’aver compreso la realtà dei fatti, ma, sul finale, c’è una corsa liberatoria, la voglia di ripartire, di uscire per strada per rincorrere e recuperare quello che si è perso “ripartiamo da zero, promesso”.

Biografia

Nora è una cantautrice toscana ma vive a Milano. Adora il mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. Ha una laurea magistrale in Scienze dello spettacolo, un diploma triennale in canto e un diploma biennale in musical. Nel 2020 partecipa alle selezione di Sanremo Giovani con il brano “Per nome”. Nel 2020 vince la prima puntata del contest organizzato da Siepe Talent in collaborazione con AlgoMirko dello Zoo di 105, su Instagram, con la cover “La verità” by Brunori Sas. Nel 2018 è tra i 70 semifinalisti di Area Sanremo Tim con il brano “Il mio vivere”. Nel 2015 arriva tra i 60 semifinalisti a Sanremo: si esibisce davanti alla commissione del Festival con il brano “Come sempre”, scritto in collaborazione con il Maestro Gianluca Sibaldi. Nel 2013 è autrice e cantante di alcuni brani della colonna sonora del film “Un fantastico via vai” (2013) di Leonardo Pieraccioni, edizioni Levante Music e Warner Chappell Music.

Facebook: https://www.facebook.com/NORAofficialartist

Instagram: https://www.instagram.com/nora_official_artist/?igshid=1u9hjcgtgm9gw

Com. Stam.