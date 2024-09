Per Pollara-Messina  il 9^ Tindari Rally e la Coppa

L’equipaggio, della scuderia organizzatrice Cst Sport, domina la gara conclusiva del CRZ 9^zona, vincendo 7 delle 8 prove in programma con la Skoda Fabia RS, davanti a Casella-Siragusano, che sono rimasti in scia ai vincitori. Brilla il terzo posto di Princiotto – Salvo al debutto in classe regina. Fra le storiche si impongono Riolo-Marin con la Porsche di 4° Raggruppamento

Patti (ME). Marco Pollara e Maurizio Messina, su Skoda Fabia RS sono i vincitori del 9^ Tindari Rally. L’equipaggio della Cst Sport, formato dal palermitano di Prizzi e dall’esperto navigatore peloritano, ha chiuso il tris dopo i successi del 2021 e 2022, conducendo la prova conclusiva della Coppa Italia Aci Sport 9^ zona, dall’inizio alla fine contenendo i tentativi di attacco da parte dei messinesi Alessandro Casella e Rosario Siragusano, che con la vettura boema, nella stessa recente configurazione, sono rimasti sempre in scia dei vincitori. Ha stupito tutti la meritatissima terza piazza di Giuseppe Princiotto al debutto assoluto in classe regina, con al suo fianco Nico Salvo è stato autore di una prestazione davvero esaltante con la terza delle Skoda, culminato con il successo della settima prova speciale.

Ha fatto pervenire sul podio di Marina di Patti i complimenti ai vincitori, a tutti i partecipanti e agli organizzatori della gara valida anche per il Campionato Siciliano per auto moderne e storiche, il Delegato/Fiduciario Regionale Aci Sport Daniele Settimo.

Pollara dopo il traguardo ha dichiarato -:“Sono contento per questo successo, conseguito su una vettura in una versione del tutto nuova, sicuramente più performante ed aggressiva e come tale un po’ più complessa da addomesticare. Proprio per questo un grazie particolare al mio navigatore Maurizio Messina e gratitudine al team ERREFFE, davvero professionale.

Ha sottolineato Casella secondo classificato:-“abbiamo faticato all’approccio su questa nuova versione della Skoda, ma abbiamo provato in tutti i modi addirittura cercando di dare una zampata finale, montando il cinturato per una pioggia sull’ultimo loop che….non è arrivata”.

Nelle parole di Princiotto, la grande emozione di aver compiuta una bella impresa:-“Sono davvero,felice di questo terzo posto, come prima volta in classe regina, tutto è andato bene, ho dato davvero il massimo e gioisco del fatto che,mi sono arrivati tantissimi complimenti anche da piloti molto esperti ”.

A seguire nella graduatoria assoluta, altri 5 equipaggi tutti sulle apprezzate vetture a marchio boemo, con la prestigiosa quarta piazza dei messinesi Marcello Rizzo e Antonino Pittella che hanno disputato una bellissima gara a loro volta, precedendo i fratelli Nunzio e Roberto Longo che hanno dato il massimo per brillare sulle strade di casa. Convincenti anche il debutto in classe regina del catanese Luca Ferro con Mirko La Piano, la prima volta in Sicilia degli aostani Claudio Vona con Pietro Catroppa e il nono posto “un po’ stretto” dei Santangiolesi Carmelo Galipò con Antonino Marino.

Appassionante come sempre la sfida fra le 2 ruote motrici che ha coinvolto al vertice diversi equipaggi con le Peugeot 208 in versione Turbo. Con un eccellente guizzo finale l’ha spuntata l’under figlio d’arte messinese Emanuele La Torre, coadiuvato da Gianfrancesco Rappa, navigatore palermitano di lungo corso, saliti fin all’ottava posizione, tallonati in categoria da Gaspare Agrò e Rosario Merendino, passati in vista del traguardo davanti ad altri due giovani figli d’arte palermitani Ernesto Riolo e Giulia Marin.

Nelle altre classi successi di: Rosario Cannino e Giuseppe Buscemi su Peugeot 208 VTI in Rally4 – R2, davanti a Jerry Mingoia e Calogero Calderone; di Carmelo Franco Molica con Massimo Cambria su Peugeot 207 in Super 2000;si Matteo Salpietro Michele Marturano su Peugeot 106 in classe A6, di Giovanni Catania e Alessandro Anastasi in N3, tallonati da Franco Alibrando e Vincenzo Aprile entrambi su Renault Clio Rs; di Giuseppe Gianfilippo e Sergio Raccuia anche loro su Renault Clio, in versione Super 1600; di Antonino Miragliotta e Enrico Falsetti in Rs Plus 1600 su Peugeot 106;di Mattia tirintino e Davide La Mancusa in N2.

Totò riolo e Maurizio Marin hanno vinto fra le auto storiche con la Porsche di 4° Raggruppamento, allestita dal Team Guagliardo, davanti a Paolo Mistretta e Andrea Cangemi su Renault 5GT Turbo. Successo di 2° raggruppamento con la terza prestazione assoluta per Giovanni Spinnato e Fabio Mellina su Porsche 911 RS.

A Giuseppe Savoca e Francesco La Franca il primo posto del 3° Raggruppamento su Fiat Ritmo 75.

1. POLLARA-MESSINA (Skoda Fabia RS) in 39’44.6; 2. CASELLA-SIRAGUSANO (Skoda Fabia RS) a 22.0; 3. PRINCIOTTO-SALVO (Skoda Fabia EVO) a 29.6; 4. RIZZO-PITTELLA (Skoda Fabia EVO) a 49.6; 5. LONGO-LONGO (Skoda Fabia EVO) a 1’21.0; 6. FERRO-LO PIANO (Skoda Fabia EVO) a 1’36.6; 7. VONA-CATROPPA (Skoda Fabia EVO) a 1’59.1; 8. LA TORRE-RAPPA (Peugeot 208 GT Line) a 2’47.7; 9. GALIPO’-MARINO (Skoda Fabia RS) a 2’49.3; 10. AGRO’-MERENDINO (Peugeot 208 GT Line) a 3’03.4;

