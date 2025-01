Per Rigamonti-Magnani una stagione in crescita

Si è conclusa con l’Union Rally Event a Sperlonga l’annata 2024 di Antonio “Chicco” Rigamonti, una stagione agonistica emozionante, un percorso lungo un anno fatto di sfide, crescita e soddisfazioni quello del pilota comasco:

“Ogni gara è stata un’opportunità di apprendimento e quest’ultima non ha fatto eccezione, consentendoci di scoprire e affinare ancora di più il potenziale della nuova Škoda Fabia RS Rally2 preparata dal Lion Team” sottolinea Rigamonti.

“Questo percorso – aggiunge – non sarebbe stato possibile senza il supporto di tante persone che ci hanno accompagnato in questa stagione: Andrea Minchella, Angela Tucciarone e i loro meccanici, che hanno messo a disposizione un’auto sempre impeccabile e performante in ogni competizione. La mia navigatrice, Ilaria Magnani, al mio fianco in tutte le situazioni, anche quelle più impegnative. La sua pazienza e la sua determinazione sono state fondamentali per affrontare ogni sfida. Non posso dimenticare Mirko Franzi con cui abbiamo condiviso momenti di pura gioia e divertimento, rendendo ogni gara un’esperienza unica. Un ringraziamento speciale va a tutti gli amici e i fan, che ci hanno inondato di messaggi e telefonate, sostenendoci in ogni momento nel corso di questa stagione”.

Un grazie speciale va alla scuderia NicoRacing ed ai collaboratori e sponsor di “Chicco” Rigamonti e della navigatrice parmense, in particolare BEST SIDER, RI.ME.VAL, SEVENCOM.IT, EUROSPECIAL, HNG, EUROTURNING, ALLMETAL, KVC, AUTOSCUOLE EUROPA 3, TRATTORIA MADONNA DEL MONTE, ARREDAMENTI RUSCONI, SPAZIO DOMUS e PSS che hanno permesso loro di affrontare una stagione così impegnativa con una vettura di alto livello: “Il loro supporto è stato il vero motore del nostro successo” sintetizza il pilota.

“Il 2024 è stato un anno ricco di emozioni, con tante modifiche e progressi che ci hanno permesso di crescere sia come piloti che come squadra. Ogni tappa è stata un’occasione per migliorare e per rafforzare la nostra passione per questo sport. Concludiamo la stagione con il cuore pieno di gratitudine e la mente già rivolta alle prossime sfide. Siamo pronti a tornare in gara più determinati che mai, consapevoli che il lavoro di squadra e la passione sono gli ingredienti principali per continuare a migliorare. Grazie a tutti e… appuntamento alla prossima stagione!”

( Foto Caldani).

Com. Stam. + foto