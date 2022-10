Per Rovera l’atto finale della ELMS è alla 4 Ore di Portimao

Dopo le ottime prove di Barcellona e Spa, il pilota varesino ufficiale Ferrari e i compagni di equipaggio Perrodo e Nielsen cercano l’acuto in classe LMP2 Pro-Am nell’ultimo round dell’European Le Mans Series al volante della Oreca 07 LMP2 di AF Corse. La gara portoghese si disputa domenica alle 14.00 ora italiana e sarà trasmessa in live streaming sul sito ufficiale www.europeanlemansseries.com

Varese. L’atto finale dell’European Le Mans Series 2022 per Alessio Rovera e compagni è in programma in Portogallo il prossimo weekend. Dal 14 al 16 ottobre il pilota varesino ufficiale della Ferrari insieme a François Perrodo e Nicklas Nielsen andrà in cerca dell’acuto conclusivo in classe LMP2 Pro-Am, tornando in azione alla 4 Ore di Portimao al volante del prototipo Oreca 07 Gibson LMP2 del team AF Corse. Grazie al secondo posto ottenuto a inizio anno a Le Castellet e alle recenti prove disputate a Barcellona (vittoria) e Spa (altra piazza d’onore sul podio), l’equipaggio del team italiano si presenta all’ultimo round stagionale al secondo posto della classifica. Il distacco dalla vetta è di 22 punti, davvero tanti, anche se matematicamente il titolo non è ancora stato assegnato.

Con 41 vetture sulla griglia, la 4 Ore di Portimao prende il via con le prime prove libere nella mattinata di venerdì. Sabato le seconde libere e le qualifiche, che per i 16 prototipi LMP2 iscritti sono in programma nel pomeriggio alle 17.15 (le 18.15 in Italia). La gara scatta invece domenica 16 ottobre alle 13.00 (le 14.00 ora italiana) con live streaming su www.europeanlemansseries.com .

Rovera dichiara: “A Portimao arriviamo con maggior consapevolezza rispetto ad altri appuntamenti dopo la mattinata di test che abbiamo svolto un paio di settimane fa. Sappiamo ciò che ci aspetta e potremo concentrarci immediatamente sulla performance, già nei test pre-weekend di giovedì. Poi cercheremo di fare il nostro nei turni ufficiali. Per il titolo è davvero difficile, però nelle corse non si sa mai che cosa possa succedere. L’importante è che noi piloti e tutta la squadra compiamo il nostro dovere puntando alla vittoria”.

FIA World Endurance Championship 2022: 18 marzo 1000 Miglia di Sebring; 7 maggio 6 Ore di Spa; 11-12 giugno 24 Ore di Le Mans; 10 luglio 6 Ore di Monza; 11 settembre 6 Ore del Fuji; 12 novembre 8 Ore del Bahrain.

European Le Mans Series 2022: 17 aprile 4 Ore di Le Castellet; 15 maggio 4 Ore di Imola; 3 luglio 4 Ore di Monza; 28 agosto 4 Ore di Barcellona; 25 settembre 4 Ore di Spa; 16 ottobre 4 Ore di Portimao.

Sito ufficiale di Alessio Rovera: www.alessiorovera.it

