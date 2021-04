Palermo – Via ai ‘Percorsi di alfabetizzazione mediatica’, un ciclo di sette incontri on line rivolti a studenti e studentesse delle scuole secondarie di secondo grado, che si svolgeranno ogni venerdì, dal 16 aprile al 28 maggio 2021.

Tra i relatori dei webinar, organizzati su iniziativa del Comitato Regionale per le Comunicazioni della Regione Siciliana, rappresentanti dell’Agcom, docenti universitari, esperti in materia, giornalisti.



Nel corso degli approfondimenti, che dopo il primo ciclo riprenderanno con un nuovo programma a fine settembre, gli studenti saranno coinvolti attivamente, con l’obiettivo di fornire loro conoscenze e strumenti perché possano acquisire maggiori competenze digitali e di cittadinanza: dalla tutela dei dati alla dipendenza da internet, dalle responsabilità dei dirigenti scolastici alla consapevolezza sull’identità e la privacy in rete. Per testare la loro preparazione iniziale, ragazze e ragazzi saranno anche preventivamente invitati a rispondere ad un questionario tematico sul quale potranno poi confrontarsi con i relatori.



Per Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, “l’iniziativa testimonia l’impegno e la presenza sul territorio del Comitato regionale per le comunicazioni, con l’obiettivo di fornire un contributo all’educazione mediatica degli studenti siciliani, in linea con le recenti normative europee sui servizi media audiovisivi. Il ruolo delle istituzioni è fondamentale nel percorso diretto a fornire ai giovani cittadini competenze e conoscenze per utilizzare i media in modo efficace e sicuro approfondendo i criteri per acquisire capacità critica, formulare giudizi e riconoscere i limiti entro i quali potere agire in rete senza uscire dalla sfera della legalità”.



L’iniziativa fa parte dell’attività dell’Osservatorio Internet e soggetti vulnerabili, costituito dal Corecom Sicilia nel luglio 2020, al quale aderiscono tutti i soggetti che stanno collaborando ai webinar: Assessorato dell’Istruzione e della formazione professionale della Regione Siciliana, Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, Garante dell’Infanzia e Adolescenza per la Sicilia, docenti delle Università degli Studi di Palermo, Catania e Messina.



L’evento inaugurale è in calendario il 16 aprile, a partire dalle ore 10. Presentano il programma: Maria Astone, presidente del Corecom Sicilia, Roberto Lagalla, assessore regionale all’Istruzione e Stefano Suraniti, direttore dell’Ufficio scolastico regionale. Introduce i lavori Laura Aria, commissario dell’Autorità nazionale per le garanzie nelle comunicazioni. Alle 11,30 la prima lezione on line sul tema: ‘Dati personali e tutela dei minori in rete’, condotta da Mirzia Bianca, ordinario di Diritto privato dell’Università La Sapienza di Roma esperta del tema, già direttore del Centro interdipartimentale ‘The best interest of the child’ dell’ateneo romano e responsabile del progetto Astra presso la Presidenza del Consiglio.

Si potrà partecipare attraverso il link

http://www.bibagroup.it/percorsi-di-alfabetizzazione-mediatica-16-aprile-2021/

oppure seguire in diretta Facebook sul profilo del Corecom Sicilia https://www.facebook.com/SiciliaCorecom



Anche negli eventi successivi, che avranno inizio sempre alle ore 10,30, tra i relatori esperti e studiosi autorevoli, tra cui il Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Sicilia, Giuseppe Vecchio, dell’Università di Catania, professori universitari come Antonio Nicita, ordinario di Politica economica all’Università Lumsa di Palermo, Gioacchino Lavanco, ordinario di Psicologia di comunità all’Università di Palermo e direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche, Franco Pira, associato di Sociologia e delegato del Rettore per la comunicazione all’Università di Messina, dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale come Tiziana Catenazzo e Patrizia Fasulo, il giornalista ed esperto di comunicazione sociale Pietro Galluccio.



Di seguito il programma in dettaglio:



16 aprile

‘Dati personali e tutela dei minori in rete’, relatrice Mirzia Bianca, ordinario di Diritto privato dell’Università La Sapienza di Roma esperta del tema, già direttore del Centro interdipartimentale ‘The best interest of the child’ dell’ateneo romano e responsabile del progetto ASTRA presso la Presidenza del Consiglio.



23 aprile

‘Caro preside ho paura a dirle che… La responsabilità dei dirigenti scolastici nel creare reti e sistemi di prevenzione e protezione’, relatrici Tiziana Catenazzo e Patrizia Fasulo, dirigenti Usr Sicilia



30 aprile

‘Emozioni in rete. Tra paura e opportunità’, relatore Francesco Pira, associato di Sociologia della comunicazione e delegato per la Comunicazione del Rettore dell’Università di Messina



7 maggio

‘Uso illecito di internet e obbligo di sorveglianza’, relatore Giuseppe Vecchio, Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza per la Sicilia, ordinario di Diritto privato all’Università di Catania



14 maggio

‘Le dipendenze da internet’, relatore Gioacchino Lavanco, ordinario di Psicologia di comunità e direttore del Dipartimento di Scienze psicologiche dell’Università di Palermo



21 maggio

‘Il ruolo dei mezzi di comunicazione nell’educazione digitale’, relatori Antonio Nicita, ordinario di Politica economica all’Università Lumsa, già componente Agcom, e Pietro Galluccio, giornalista ed esperto di comunicazione sociale.



28 maggio

‘Identità e privacy, tra regole e consapevolezza’, relatrice Maria Annunziata Astone, presidente del Co.re.com Sicilia e ordinario di Diritto privato all’Università di Messina.

