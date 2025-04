Percorso modificato: L’Étape Parma by Tour de France 2025, 134 km e 2.660 metri di dislivello nella Food Valley. Iscrizioni fino al 30 aprile

Il maltempo che ha colpito i territori nelle ultime settimane ha costretto gli organizzatori a modificare il percorso lungo, escludendo la salita del Cavatappi ed aggiungendo una ulteriore ascesa al Passo del Crocione da un altro versante. Iscrizioni aperte fino al 30 aprile.

C’è una novità importante per tutti i partecipanti attesi a L’Étape Parma by Tour de France, la granfondo ufficiale del Tour de France che il 3 e 4 maggio 2025 porterà sulle strade della Food Valley migliaia di ciclisti da tutto il mondo: il percorso lungo è stato aggiornato.



Il nuovo tracciato misura 134 km per 2.660 metri di dislivello. Una scelta dettata da esigenze di sicurezza legate alle recenti piogge, che hanno reso impraticabili alcuni tratti di strada.

Il risultato? Un percorso sempre affascinante e impegnativo, ma ora più accessibile anche per quei cicloamatori e cicloturisti che, complice il maltempo, hanno pedalato meno in queste settimane.

Una piccola modifica riguarda anche il percorso corto, che misurerà 81,1 km per 1.095 metri di dislivello.



Rimane inalterato lo spirito competitivo e iconico che contraddistingue L’Étape by Tour de France: il vincitore assoluto conquisterà la maglia Gialla, il miglior U25 salirà sul podio con la maglia Bianca, mentre alcuni segmenti cronometrati saranno decisivi per l’assegnazione delle altre maglie ufficiali del Tour de France: le salite di Rivalta e del Passo del Crocione (da due versanti diversi) decideranno la classifica della maglia a Pois, mentre la Sprint Race a pochi chilometri dal traguardo per la maglia Verde.



La partenza della granfondo è fissata alle 8.45 dal Parco Ducale, cuore dell’evento e sede del Villaggio, aperto gratuitamente con area expo, la mostra sulla storia del Tour de France e del ciclismo parmigiano, degustazioni, dj set e incontri con i protagonisti del ciclismo.



Non mancheranno le cicloturistiche per chi vuole pedalare senza cronometro: sabato 3 maggio la cicloturistica “antipasto” di 45 km con sosta gourmet alla Corte di Giarola, in collaborazione con FIAB Parma; domenica 4 maggio la cicloturistica “Food Valley Bike” lungo il Po, di 58 km, in collaborazione con Levante Bike.



L’evento, realizzato da Extragiro in collaborazione con A.S.O., la Regione Emilia-Romagna e il Comune di Parma, si concretizza con il supporto di Nalini, del partner Barilla, del mobility sponsor BICI+, con la collaborazione dei Technical partner bici.pro, Andriolo, INC Hotels e TSA Beltrami, dei partner L’Étape Greece by Tour de France e Cycling Hero in ottica di promozione internazionale, dei partner istituzionali Regione Emilia-Romagna, Visit Emilia Romagna, Provincia di Parma, Comune di Parma, Parma Welcome, ACSI, FIAB, Museo Digitale Diffuso del ciclismo, Parchi del Ducato, Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano e i Comuni di Collecchio, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Tizzano Val Parma e Sorbolo Mezzani. Importante anche il supporto di tante associazioni locali come ACSI Parma, FIAB Parma, Filippello, Pigarella, Urzano, Cral Amps, Corale Verdi e tante altre.



Iscrizioni aperte fino al 30 aprile su https://italy.letapebytourdefrance.com e portale ENDU.

Ritiro pettorali per la granfondo sabato 3 maggio dalle 9.00 alle 20.00.

Apertura Villaggio: sabato 3 maggio dalle 8 alle 20; domenica 4 maggio dalle 7 alle 20.



EXTRAGIRO

ExtraGiro srl è una società di consulenza e di organizzazione di eventi in ambito ciclistico e cicloturistico, diretta da Marco Selleri e Marco Pavarini, e costituita da persone, pensiero, prodotti e progetti che ruotano intorno alla bicicletta.

La mission corre su due binari: la promozione dell’economia dei territori attraverso la valorizzazione del ciclismo e del cicloturismo; la creazione di eventi che abbiamo ricadute sociali, economiche e valoriali.

Tra i grandi eventi già organizzati negli ultimi anni, ci sono i Campionati del Mondo di ciclismo su strada nel 2020, sei edizioni del Giro d’Italia Under 23 e oltre dieci Campionati italiani su strada.



L’ÉTAPE BY TOUR DE FRANCE

L’Étape by Tour de France è la serie di eventi ciclistici che negli ultimi 30 anni ha saputo legare il Tour de France ai cicloturisti. A partire da L’Étape du Tour de France, la prima prova che si svolge in Fancia a partire dal 1993, negli anni, si è infatti sviluppata una serie di granfondo, L’Étape by Tour de France, che tocca 21 Paesi tra cui Cina, Thailandia, Messico, Brasile, Australia e che oggi conta ben 30 “tappe” all’anno organizzate in 21 Paesi, con oltre 60.000 partecipanti ogni anno.



L’Étape Parma by Tour de France si terrà il 3 e 4 maggio 2025.

