L’emergenza incendi che sta colpendo Catania in questo afoso agosto spinge il presidente del IV municipio Erio Buceti a monitorare costantemente la situazione all’interno dei quartieri di Cibali, San Nullo, Trappeto Nord e San Giovanni Galermo. “

L’attuale situazione non consente distrazioni di sorta- afferma Buceti- basta una minima scintilla e in poco tempo si sviluppa un rogo di vaste dimensioni che mette a repentaglio l’incolumità di tutti. Serve un’opera preventiva nel breve, medio e lungo periodo”. In cima alla lista delle zone a rischio c’è il vasto terreno rurale nei pressi di via Sabato Martelli Castaldi. A seguire c’è il viale Benedetto Croce, via Sebastiano Catania, via Ala, via Vigne Nuove, via Ballo e molte altre zone ancora. “Data la vastità del sito e degli impianti sensibili nelle vicinanze, come scuole e supermercati- prosegue Buceti- emerge la necessità di operare con un piano di interventi dettagliato e preciso attraverso l’istituzione di una “task force” composta da cittadini ed esperti che possa prevenire il pericolo fiamme sul nascere. Nella municipalità di “Cibali-Trappeto Nord- San Giovanni Galermo” sono tante le aree da codice rosso già segnalate dal sottoscritto per fronteggiare tempestivamente la situazione in caso di emergenza”.

Il presidente del IV Municipio Erio Buceti

Com. Stam.