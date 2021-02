“Al via la fase sperimentale per il conferimento di materiali bio-vegetali e biodegradabili presso l’Istituto Zootecnico Sperimentale per la Sicilia.

Il progetto nasce dalla convenzione con il vicino vivaio Pizzo, una delle realtà vivaistiche più importanti della provincia di Palermo che si occuperà del compostaggio del materiale.

Così ieri intorno alle 11 sui piazzali dell’Istituto di via Roccazzo 85, è arrivato il primo cestone per il conferimento di fogliame, ramaglie e residui di potatura, conferimento che potrà effettuarsi ogni giorno fino alle ore 19. “Un importante tappa per il comprensorio – afferma il Presidente Giovanni Siino – i cui residenti saranno i primi fruitori del servizio in un’area totalmente vocata al verde e le cui abitazioni sono arricchite da siepi, orti e di ogni sorta di piante ornamentali. Siamo certi che la comunità di questa Circoscrizione saprà apprezzare il nuovo servizio che garantirà nel percorso ecologico di riconversione, nuove risorse a vantaggio dell’ambiente. In un momento storico di forte crisi delle partecipate e del sistema di raccolta pubblico, abbiamo deciso di strutturare un servizio che equivale ad un importante opportunità. “I palermitani meritano certamente più di quanto stanno vivendo con i rifiuti sotto casa – ha dichiarato il parlamentare regionale della Lega all’Ars Vincenzo Figuccia presente alla posa – siamo felici di contribuire significativamente all’idea di rendere pulite e vivibili le periferie, valorizzando una rete di attori che costituiscono eccellenze territoriali. È significativo che questa sinergia sia arrivata nel giorno di San Valentino: lo leggo come atto d’amore per la Città.”

