Personaggi Illustri: Il Nobel per la Pace a Maria Corina Machado: Oslo riconosce chi resiste ai regimi

Per più di venti anni la leader democratica ha combattuto per i diritti democratici dei venezuelani. Il comitato norvegese riconosce il suo coraggio civile: una lezione di resistenza non violenta in un’epoca dove l’autoritarismo avanza globalmente.

L’atteso premio Nobel per la Pace è stato annunciato dal Comitato norvegese e, quest’anno, va a una donna: Maria Corina Machado, leader dell’opposizione democratica venezuelana. Il riconoscimento, però, spiegano i giudici, non è solo un riconoscimento a una figura politica tradizionale, non è solo un premio diplomatico per negoziati e compromessi. È l’onore tributato a una donna che ha scelto di rimanere in piedi quando avrebbe potuto inginocchiarsi, di rimanere nel suo paese quando avrebbe potuto fuggire, di mantenere accesa la fiamma della democrazia mentre il regime cercava di spegnerla.

Il messaggio del Comitato è esplicito e potente: in un momento dove i regimi autoritari sfidano impunemente le norme internazionali, dove la violenza dello stato contro i propri cittadini si normalizza, riconoscere il coraggio, significa riconoscere l’unica vera resistenza possibile. Quella pacifica. Quella che non usa le armi del tiranno, ma gli strumenti della democrazia stessa. Maria Corina Machado diventa così il simbolo vivente della resistenza non violenta contro l’autoritarismo. Ma il suo premio non è solo riconoscimento del passato: è anche un messaggio per il presente e il futuro, un appello mondiale affinché coloro che difendono la libertà sappiano che il loro sacrificio non passa inosservato.

L’Accademia delle Prefi omaggia la figura di Maria Corina Machado dedicandoci un disegno.

Salvatore Battaglia Presidente Accademia delle Prefi

L’Accademia delle Prefi è un’associazione culturale che si dedica a preservare la storia e i ricordi di una Sicilia che non c’è più, promuovendo allo stesso tempo giovani talenti isolani distintisi nel mondo dell’arte dello sport e delle attività produttive.

