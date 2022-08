Personale, con ok bilancio al via assunzioni rifiuti, affidamento temporaneo a nuova ditta mare, per goletta verde a cariati acque eccellenti

CARIATI (Cs) – Con l’approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024, dei debiti fuori bilancio e con il riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano, sarà possibile assumere i vincitori dei concorsi già espletati, effettuare sei nuovi concorsi per l’assunzione di personale, aumentare a 30 le ore dei Lavoratori Socialmente Utili (LSU) e passare a tempo pieno i contratti dei vigili urbani.

Saranno assunti, inoltre, ulteriori agenti della polizia municipale per 5 mesi. – Rifiuti. Il precedente contratto è stato risolto per gravi inadempienze ed il servizio è stato affidato temporaneamente ad una nuova ditta, tra quelle contattate dall’ufficio tecnico comunale. – Depuratore, per Arpacal e Goletta Verde, le acque di Cariati, da San Leo a Fiume Nicà, sono eccellenti; per il Ministero della Salute sono balneabili e senza criticità.

A darne atto nell’ultima assise riunitasi nei giorni scorsi nella Sala del Consiglio Comunale di Palazzo Venneri sono stati il Vicesindaco e assessore al Bilancio Antonio Arcuri ed il Primo Cittadino Filomena Greco, quest’ultima intervenuta anche sull’emergenza rifiuti.

Per scongiurare il rischio igienico–sanitario e di ordine pubblico- – ha detto il Sindaco– l’Amministrazione Comunale continua ad essere impegnata a fronteggiare gli effetti di un disservizio che cammina su un doppio binario. Quello regionale, con la passata chiusura e riapertura delle discariche ed i ridotti quantitativi di conferimento assegnati ai comuni; ma soprattutto a quello locale, legato alle inadempienze della ditta che non solo ha lasciato sul territorio la frazione differenziata, ma, non si è dotata dei necessari mezzi per il trasporto; carenza che, anche nel caso in cui fossero stati autorizzati quantitativi maggiori, rendeva impossibile, il trasferimento anche minimo dei rifiuti solidi urbani a destinazione.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno sono stati approvati quelli relativi alla verifica della quantità e qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie, che potranno essere ceduti in diritto di proprietà o in diritto di superficie; alla conferma dell’imposta di soggiorno per l’esercizio 2022; alle aliquote e detrazioni IMU per l’anno 2022. Sono state confermate le deliberazioni per i servizi a domanda individuale riferiti alla mensa, ai permessi di costruire, alle concessioni cimiteriali, ai servizi scuolabus, ai canoni non ricognitori e ai parcheggi a pagamento. Per il canone unico patrimoniale e mercatale sono state approvate le tariffe per l’anno 2022. Sono stati approvati, inoltre, il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari per il periodo 2022/2024; l’addizionale comunale irpef per il 2022 ed il Documento Unico di Programmazione (DUP) periodo 2022-2024.

Com. Stam.