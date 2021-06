“Da ieri, in seguito ad un provvedimento urgente del Ministero delle politiche agricole, in ottemperanza al regolamento Ue 2021/90, non è più permessa la pesca dei gamberi di profondità in un’area che va da Mazara del Vallo alla Sardegna.

Questi significa, nei fatti, la condanna a morte delle imprese di pesca interessate dal provvedimento. Il Ministro Patuanelli intervenga subito per sanare questa drammatica situazione, non è accettabile lasciare dei lavoratori senza sostentamento da un giorno all’altro in ottemperanza a una burocrazia che, più che garantire, va a strozzare imprese e cittadini”. Così Gabriella Giammanco, Vicepresidente di Forza Italia in Senato e portavoce azzurra in Sicilia.

Com. Stam.