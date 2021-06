Palermo. ” Non è la prima volta che partecipo a riunioni con le marinerie della provincia di Palermo. Ma mai ho percepito tanta rabbia e tensione.

I nostri marinai sono in rivolta e credono che il Governo nazionale e quello siciliano subiscano passivamente le decisioni comunitarie. Sono convinto che oggi sia necessario che il Governo dimostri fattivamente di volere tutelare il comparto della pesca. ” È quanto affermato da Salvino Caputo responsabile per Forza Italia del dipartimento siciliano per le attività produttive che ieri ha incontrato una volta delegazione di pescatori, fortemente preoccupate per le ulteriori limitazioni imposte alla pesca nel. Mediterraneo da parte delle autorità comunitarie. ” Noi siamo costretti a pescare in condizioni proibitive – hanno dichiarato i pescatori a Salvino Caputo – stretti tra assalti delle MARINERIE libiche o tunisine e dalla concorrenza delle moto pesca egiziane, algerine e libiche. Pochi giorni fa abbiamo dovuto gettare in acqua i tonno che erano entrati nelle nostre reti, mentre le barche libiche pescano i tonni senza limite alcuno, magari poi rivendendoli alle pescherie locali. Senza una tutela – ha precisato Salvino Caputo- rischiamo il crollo di un comparto che coinvolge migliaia di operatori e rappresenta un volano dal punto di vista economico e occupazionale. Servono decisioni forti per difendere la pesca siciliana anche con provvedimenti legislativi oltre che un più efficace pattugliamento dei nostri confino, che non sia effettuato, come accade paradossalmente oggi, in controlli repressivi contro i nostri armatori “

