Peschiera Borromeo si prepara ad accogliere la Sagra del Pesce: due weekend di festa all’insegna di piatti a base di pesce e dei sapori del mare

La manifestazione culinaria, che si svolgerà il 20, 21, 22 e 27, 28, 29 settembre presso il Parco Borromeo (via Filzi/via Matteotti), sarà arricchita dalla “Corte di Menelao” un format artistico, culturale e musicale che prevede la presenza di diversi artisti di strada, noti cabarettisti, band musicali e tanto altro

Peschiera Borromeo – Due weekend di festa e di buon cibo a Peschiera Borromeo. La realtà locale si sta preparando ad accogliere la Sagra del Pesce, uno degli eventi culinari e folkloristici più attesi in Lombardia. La manifestazione, recentemente organizzata con successo a Monza, andrà in scena per due fine settimana (20, 21, 22 e 27, 28, 29 settembre) presso il Parco Borromeo (via Filzi/via Matteotti), con l’obiettivo di esaltare i sapori del mare, far riscoprire le antiche tradizioni culinarie e ricreare un momento di svago dove la comunità possa ritrovarsi. I partecipanti, che avranno a disposizione oltre 1000 posti a sedere (al coperto), si potranno accomodare a tavola, parlare, condividere un pasto e trascorrere il tempo con i propri cari, partner e amici.

Non solo. Tutti i giorni la “Corte di Menelao”, format artistico, culturale musicale darà vita a un villaggio di puro intrattenimento con la presenza di trampolieri, mangiafuoco, maghi, fachiri, truccabimbi, una mongolfiera, cerchi di fuoco e il cappello parlante di Harry Potter. Il format prevede inoltre 3 main event: cabaret il venerdì sera con Gianni Astone (20/9) e Roberto De Marchi (27/9), musica dal vivo sabato sera con tribute band di Luciano Ligabue (21/9) e dei Queen (28/9), spettacolo di magia la domenica a pranzo con Zio Potter (22/9) ed Eta Beta (23/9). L’ingresso all’evento e la partecipazione a tutti gli spettacoli sono completamente gratuiti a tutti i clienti della kermesse, cioè a tutti coloro che consumano i loro pasti in loco.

È prevista anche un’area bambini al fine di consentire anche alle famiglie un intrattenimento che coinvolga anche i più piccoli.

La Sagra del Pesce, organizzata da Alessandro Fico e dal team de La Loggia, è un evento dal carattere popolare ma che punta a servire piatti di alta qualità, preparati da una brigata di cucina composta da professionisti che scelgono materie prime d’eccellenza e si affidano a fornitori selezionati.

«La Sagra del Pesce – dichiara Alessandro Fico -, è un’opportunità per scoprire nuovi sapori e per condividere il gusto autentico dei piatti insieme a familiari, amici e parenti, in un clima festoso, magari gustando un fritto misto accompagnato da un bicchiere di vino pregiato».

Il menù è così composto: fritto misto, impepata di cozze, linguine alle vongole, moscardini alla diavola, pesce spada alla marinara, risotto allo scoglio, vini, snack e bibite.

La Sagra del Pesce è a ingresso gratuito, inizia il venerdì sera e prosegue il sabato e la domenica sia a pranzo che a cena (dalle 12:00 alle 15:00 e dalle 19:00 alle 24:00). È sempre consigliata la prenotazione tramite il sito web https://sagra-del-pesce.it o su Whatsapp al numero: 389.0265550. Inoltre, è sempre disponibile il servizio d’asporto.