Pesi – Allo CSOE di Roma emozionanti battaglie tra i giovani campioni di pesistica per le Finali dei Campionati Italiani Esordienti 13 e U15

Al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito della Cecchignola a Roma, si chiude la prima delle due giornate di gare che hanno visto protagonisti i migliori giovani pesisti italiani per le Finali dei Campionati Italiani Esordienti 13 e U15. Ragazze e ragazzi classe 2010-11-12, che si sono sfidati sulla pedana dello CSOE con grandi emozioni e bellissime battaglie.

Presente alle Finali anche il Presidente FIPE Alberto Miglietta, che ha avuto il piacere di premiare i giovani campioni di pesistica, vivendo e condividendo tutta la loro emozione. Con lui anche il Segretario Generale Francesco Bonincontro e il Vicepresidente Giuseppe Minissale.

“E’ una grande emozione, al di là delle medaglie, vedere questi ‘piccoletti’ che si cimentano con il sorriso e con grande passione in questa disciplina. Ma oltre i risultati è bella l’atmosfera di questa competizione, vedere giovani così impegnati anche in una disciplina di forza come la nostra, il che vuol dire che sono proprio contenti e soddisfatti di quello che stanno facendo. Queste sono le vere medaglie che la nostra Federazione consegna”.

Le gare sono disponibili in diretta e on demand su www.youpowertv.com

Domani le gare riprenderanno a partire dalle ore 8.00

LE GARE

Le gare maschili U15

Primo Campione di giornata è Christian Di Maria, che conquista il titolo nella categoria fino a 56 kg con un totale di 237. Un ‘allenamento’ importante per il vicecampione del Mondo Youth in carica, che rivedremo tra due settimane in pedana per le Finali degli Assoluti. Dietro di lui Francesco Mannironi con 173 e Antonio Benvenuto con 158. Una gara stravinta per Nicolò Aliano che conquista il titolo nella categoria fino a 60 kg con un totale di 190 kg, a quasi 30 kg di distanza dal secondo classificato Giovanni Scigliano con 162 (70+92). Bronzo, con 157 kg, per Giuseppe Mafara che ha la meglio su Gianluca Grimaldi, quarto con la stessa misura.

Sfida emozionante quella che ha deciso il campione italiano categoria 65 kg, in cui si sono sfidati Cristian Fiorente e Bryan Toko: nello strappo ha avuto la meglio l’atleta della Fitness Center, mentre nello slancio l’ha spuntata l’atleta dei Vigili del Fuoco di Livorno ma non abbastanza per superare, nel totale, l’atleta pugliese che con 204 kg di totale, si mette al collo la medaglia più preziosa. Bronzo per Esmond Marku con 189 kg.

Le gare maschili Esordienti 13

129 kg di totale per Mattia Bertossi che conquista il titolo italiano nella categoria 48 kg. L’atleta della Pesistica Pordenone si piazza davanti ad Andrea Rubino con 94 kg e a Gabriel Argiolas con 85 kg. Migliora sensibilmente i numeri del suo entry total Francesco Sciortino, che conquista il titolo della categoria fino a 52 kg ribaltando i pronostici. 117 kg di totale per l’atleta della Bioglio Pesi con 51 di strappo e 66 kg di totale. Dietro di lui Mario Mangiarano e Thomas Tittoto entrambi con 110 kg.

Batte la concorrenza di Cristian Palmeri e conquista il suo primo titolo italiano Paolo Spanò, della Jolly Roger Strength & Conditioning, che sale sul gradino più alto del podio nella categoria fino a 56 kg con un totale di 135 kg. 130 kg di totale e titolo di campione italiano categoria 60 kg per Daniele Panfili della DML Functional, soddisfatto dei suoi 130 kg di totale (55+75) e delle sue tre medaglie d’oro. Dietro di lui Gabriel Di Meo con 107 kg (50+57), bronzo per Samuele Falangone con 102 kg.

Una vittoria all’ultimo kilo per Antonio Scolaro, che conquista il titolo nella categoria 65 kg con un totale di 128 kili (58+70), appena due in più del suo diretto contendente al podio Andrea Galoppa. Bronzo per Gabriel Marco Falangone con 106 kg (48+58).

Le gare femminili U15

Sfiora i suoi massimali Francesca Mininni, che conquista il titolo italiano categoria 44 kg. Per l’atleta pugliese dell’Angiulli un totale di 120 kg (53+67), che la piazzano davanti ad Alessandra Laino, argento con 93 kg. Prima finale vinta e tante emozioni per Grazia Dercenno, che si laurea campionessa italiana nella categoria fino a 48 kg, battendo per un soffio l’avversaria Karilenny Evangelista. Per l’atleta della Steel Bull un totale di 125 kg (56+69), gli stessi della Evangelista, che però li ha sollevati dopo di lei. Bronzo per Debora Testa con 94 kg.

Prestazione superlativa per Aurora Schepis, della Antudo Weightlifting, che conquista il titolo della 53 kg con un totale di 147 kg (67+80), piazzandosi davanti a Gaia Zamboni, argento con 142 kg (61+81) e a Jane Pasqualone, bronzo con 126 (58+68).

Le gare femminili Esordienti 13

Va a conquistarsi il titolo italiano con le unghie e con i denti Giorgia Segatto che, dopo un esercizio di strappo complicato, nello slancio riesce a mettere da parte le emozioni e a tirare fuori il carattere. 79 kg di totale per l’atleta della Pesistica Pordenone, che supera di una sola lunghezza la diretta avversaria, Giada Di Meo, laureandosi campionessa nella 44 kg. È Mia Damiani la campionessa italiana della categoria fino a 41 kg. Per l’atleta della Pesistica Pinerolo un totale di 70 kg, a 15 lunghezze di distanza da Teresa Stano, argento con 55 kg. 99 kg di totale e titolo di campionessa italiana categoria 48 kg per Federica Colletti della Record Palermo, che riesce a mettere da parte le emozioni e a battere l’agguerrita concorrenza, mettendosi al collo tre medaglie d’oro. Argento per Beatrice Falzia con 96 kg, bronzo per Marta Timpano con 61.

Con un totale di 104 kg, Sara Tarquini conquista il gradino più alto del podio nella categoria 58 kg. Per l’atleta della Evò Sport, 49 kg di strappo e 55 kg di slancio. Argento per Sofia Romanelli con 92 kg (40 +52), bronzo di slancio per Sofia Campisi con 50 kg. Viola Senese, classe 2012, della Dynamo Weightlifting, conquista il titolo italiano nella categoria 53 kg, grazie ai 94 kili nel totale, 2 in più (di cui 1 nello strappo e 1 nello slancio) rispetto all’avversaria, Sveva Scannicchio (40+52).

RIVIVI LA DIRETTA SU YOUPOWERTV

SCARICA I RISULTATI

Com. Stam. + foto FIPE