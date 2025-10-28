PESI – Celine Delia Campionessa Europea Junior Per l’Azzurra un totale di 189 kg nella categoria fino a 53 kg. Argento di slancio per Bomben

L’Italia dei Pesi sale sul tetto d’Europa con Celine Delia, che conquista il titolo di Campionessa Continentale Junior nella categoria fino a 53 kg. Una gara gestita sin dall’inizio dalla ventenne veronese, che affronta per la prima volta la nuova categoria con grande consapevolezza, al punto da polverizzare i precedenti record italiani junior di slancio e di totale.

Celine entra in gara per ultima con 83 kg, piazzandosi subito davanti alle avversarie: prova a tenerle testa la spagnola Malen, che rilancia con 84 kg, ma l’Azzurra è brava a tenere nervi saldi. Non va il secondo tentativo a 85 kg, ma sale benissimo la stessa misura alla terza prova. Nello slancio l’iter si ripete: l’atleta dei Vigili del Fuoco entra in gara con convinzione ma la troppa sicurezza la porta a sbagliare la girata. Perfetti invece i 104 kg sollevati con padronanza in seconda prova mentre la terza, a 110 kg, con ormai la corona in testa, non vanno, ancora una volta per ‘colpa’ della girata. Per Celine un totale di 189 kg, medaglia d’oro davanti alla greca Stratoudaki con 183, e alla spagnola Malen con 182 kg.

Prima di Celine l’esordio è toccato a Christian Di Maria ed Ettore Pilato, entrambi in gara nella categoria fino a 60 kg Junior. Christian Di Maria, classe 2010, il più giovane in pedana, chiude la sua gara con 105 di strappo e 125 kg di slancio realizzando, in entrambi gli esercizi, il proprio Personal Best. Per lui un totale di 230 kg e un 9° posto in classifica generale. 110 di strappo e 130 kg di slancio sollevati invece da Ettore Pilato, per un totale di 240 kg e un 7° posto in classifica generale.

Ottima prestazione per Eleni Battistetti nella categoria fino a 48 kg Under 23; l’atleta di Pordenone migliora la sua prestazione di strappo con tre prove valide su tre, di cui la migliore a 70 kg, mentre con lo slancio raggiunge gli 83 kg, per un totale di 153 kg, che significa 5° posto in classifica generale.

In chiusura di giornata arriva poi un’altra medaglia azzurra: Martina Bomben conquista infatti l’argento nello slancio nella categoria fino a 53 kg U23, al termine di una prestazione da incorniciare. Dopo gli 80 kg di strappo, l’Azzurra inanella tre prove valide su tre nello slancio, di cui la migliore a 103 kg, miglior risultato di sempre per lei, che la mettono subito dietro la campionessa europea, la rumena Valentina Cambei. Per Martina un totale di 183 kg, che la piazzano ai piedi del podio per due soli kg. Oro alla Cambei con 205 kg, argento per Ozkan con 191, bronzo per la Kovalova con 185 kg.

Le dichiarazioni

Celine Delia

“Sono contenta perché ho lavorato tanto e bene per entrare nella nuova categoria della 53 kg, che sento molto mia. Felice anche per il risultato, un po’ meno invece per i kili sollevati, perché so di averne molti di più. Ora il nostro obiettivo sono gli Europei Senior di aprile”.

