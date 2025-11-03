PESI – Europei Junior e U23: l’Italia chiude con il bronzo di Abati Ottime prestazioni oggi per Dal Bò, con 3 record italiani, e Abati, 4° nella 110 kg

Roma. Il Team Italia FIPE chiude la sua partecipazione ai Campionati Europei Junior e Under 23 di Durazzo, in Albania, con le ottime prestazioni di Sara Dal Bò nella 86 JU e Simone Abati nella 110 JU;

l’Azzurro conquista la medaglia di bronzo nello strappo per un complessivo 4° posto, mentre la 15enne friulana conclude al 5° posto, con la firma su 3 nuovi record italiani juniores. L’Italia termina quindi con 3 titoli continentali e 16 medaglie all’attivo di cui: 9 ori, 2 argenti e 5 bronzi.

LA GARA DI SARA DAL BO’

Con i suoi 15 anni, Sara Dal Bò entra in pedana con grande determinazione nonostante se la vedesse con avversarie più grandi. Vanno a buon fine le sue prime due alzate a 95 e poi a 100 kili, ‘rischiando’ anche di dare fastidio alla sfida per le medaglie. Peccato per la terza prova a 103 kili, che non si incastrano, e che fa restare l’Azzurra al sesto posto di specialità con i 100 kili che le permettono comunque di mettere la firma sul nuovo primato italiano juniores. Nello slancio Sara non si fa intimidire dai 118 kili sbagliati in prima prova e rilancia per la seconda prova a 122; kili che salgono perfettamente, sia questi, sia quelli della terza prova a 128, con cui segna il nuovo primato nazionale anche in questa specialità. Per lei un totale di 228 kili e un 5° posto complessivo. Oro all’armena Poghosyan con 241, argento alla turca Can con 239, bronzo alla russa (atleta indipendente) Gruzdova con 235 kili.

LA GARA DI SIMONE ABATI

Un’entrata in pedana incerta per Simone Abati, con una prova errata a 160 kili, che però non compromette la prestazione dell’atleta azzurro. Se con i 162 kili rimane nella parte alta della classifica, è con la terza prova a 167 che fa sentire la sua voce sul podio, con una misura che lo piazza davanti al diretto avversario, il tedesco Schwarzer con 166. Nello slancio Abati non riesce a mantenere continuità; una sola la prova andata a buon fine, la seconda a 190, mentre non va la terza a 195 per un sesto posto complessivo e un totale di 357 kg. Oro all’ucraino Chyniakov con 374 kili, argento al polacco Ziolkowski con 372, bronzo al tedesco Schwarzer con 364.

Domani alle ore 12:00 (con replica alle 21:30) su YouPowerTV.com ci sarà l’ultima puntata di ‘Forza Azzurra’, format condotto da Claudio Cavosi dedicato ai Talenti Azzurri protagonisti dei Campionati Europei Junior & U23. Verranno analizzate tutte le alzate delle competizioni di oggi, con il commento dei tecnici presenti in gara e degli atleti stessi.

