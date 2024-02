PESI – Europei: Lucrezia Magistris: obiettivo ‘Parigi’ rimandato

European Weightlifting Championships Lucrezia Magistris: obiettivo ‘Parigi’ rimandato Tre alzate nulle di strappo per l’Azzurra che in Thailandia punterà alla top ten olimpica

Lucrezia Magistris non riesce ad ingranare la marcia giusta sulla pedana bulgara del Campionato Europeo, nella categoria fino a 59 kg. Tre nulli di strappo per l’Azzurra , due a 99 kili e uno a 100 che la portano ad abbandonare anche la gara di slancio e la costringono a rimandare l’obiettivo ‘Road to Paris’. Un gran peccato per la prima alzata, in cui la Magistris aveva sollevato il bilanciere seppur con un impercettibile movimento del gomito destro, notato però dai giudici di gara; non è poi riuscita a mantenere la concentrazione l’Azzurra, che al secondo tentativo fallisce l’incastro mentre al terzo il bilanciere scivola dietro le spalle. C’è ancora una porta aperta per la qualificazione Olimpica di Lucrezia che ad aprile volerà a Phuket per la World Cup, ultima gara prima di Parigi.

Non è ancora finita la giornata azzurra: alle ore 19.00 salirà infatti in pedana Sergio Massidda nella categoria fino a 67 kg.

Le dichiarazioni

Sebastiano Corbu

“La pedana è implacabile e quando sei lì sopra scattano dei meccanismi che sfuggono a qualsiasi allenamento o preparazione. Oggi è andata così, ma lavoreremo duramente per la gara della Thailandia”.

Lucrezia Magistris

“Sono molto dispiaciuta che le cose non siano andate come speravo, considerando anche l’attenta preparazione che ho fatto negli ultimi mesi. Ovviamente non finisce qui: farò di tutto per farmi trovare pronta per la gara di Phuket”.

Com. Stam. FIPE