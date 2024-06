PESI – Europei U15: Di Maria Campione Europeo, Riggi di bronzo. Tre ori e due bronzi conquistati nel secondo giorno di gare

Tre medaglie d’oro e due di bronzo nel secondo giorno di gare ai Campionati Europei Under 15 in corso a Salonicco.

Christian Di Maria conquista il titolo europeo nella categoria fino a 49 kg U15, e tre medaglie d’oro in totale, mettendo la firma anche sul nuovo record italiano ed europeo di strappo: per lui 90 kg sollevati in terza prova nel primo esercizio, 100 kg di slancio, per un totale di 190 kg.

Poco dopo a salire in pedana è Mattia Riggi che conquista il bronzo di strappo con 84 kg, terza di tre prove valide. Nello slancio resta valida la prima prova a 95 kg che gli permettono di chiudere con un totale di 179 kg, bronzo di totale.

Le dichiarazioni

CHRISTIAN DI MARIA

La gara è andata molto bene, sono felice per lo strappo in particolar modo mentre nello slancio potevo fare meglio ma queste esperienze servono anche a questo, a sbagliare e a capire. Sono felice ed emozionato per il risultato, che dedico a tutto lo staff federale e in particolar modo al DT Sebastiano Corbu che mi segue quotidianamente a Roma.

MATTIA RIGGI

Lo strappo è andato benissimo, un po’ di rammarico per lo slancio, avrei potuto fare 102 in ultima prova. E’ stata una bella gara comunque, tirata, mi sono divertito. Dedico queste due medaglie al mio allenatore Mirco Scarantino, che ha creduto in me, e mi ha fatto arrivare a competere in Europa, e ai miei genitori

Com. Stam. + foto FIPE