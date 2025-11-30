Pesi – Finali Campionati Esordienti 13 e Under 15: 32 titoli assegnati a Roma

Emozionante e con grandi prospettive la pesistica giovanile andata in scena allo CSOE della Cecchignola

La pesistica giovanile è florida e con grandi prospettive: questo il potente messaggio di questi intensissimi due giorni di gare vissuti al Centro Sportivo Olimpico dell’Esercito alla Cecchignola di Roma, dove si sono concluse le Finali dei Campionati Italiani Esordienti 13 e under 15, che hanno premiato 32 giovani campioni e campionesse. Un bellissimo antipasto in vista delle finali dei Campionati Italiani Assoluti che si terranno il 13 e 14 dicembre sempre allo CSOE. È possibile rivedere gratuitamente le gare registrandosi su youpowertv.com

LE GARE

Le gare maschili Esordienti 13

Una grande sfida con sé stesso: questo ha rappresentato il titolo italiano per Simone Zacon, che conquista l’oro degli esordienti 13 categoria 71 kg. Per l’atleta della Moveup Sport Academy un totale di 100 kg (45+55). Sul gradino più alto del podio nella categoria fino a 79 kg sale invece Loris Pisarro. Tanta tensione per l’atleta della Crossfit Volpiano, totalmente sparita una volta salito in pedana, dove ha collezionato un totale di 160 kg (70+90). Dietro di lui Michele Lapalombella, argento con 125 kg (55+60), che nello slancio riesce a scavalcare Mihai Creciun che aveva avuto la meglio nello strappo (bronzo con 121, 56+65).

Ultimo campione di giornata esordienti 13 è Gaetano Junior Di Grumo, che sale sul gradino più alto del podio nella categoria 79+. Per l’atleta della Keep Fit un totale di 165 kg, che lo piazzano davanti a David Coroian, argento con 155 kg (68+87) e a Enrico Ravnic, bronzo con 144 kg (71+73).

Le gare maschili under 15

Prestazione maiuscola per Gianmarco Maesano, che conquista il titolo nella categoria fino a 71 kg con misure di molto superiori ai suoi avversari; 241 kg di totale per l’atleta della Floridia Boxing Team, con uno strappo a 110 kg e uno slancio a 131, con sei prove valide su sei. Dietro di lui è battaglia per l’argento: la spunta Dylan Canfarotta con 187 (81+106), che per un solo kilo scavalca Mogens Marku, bronzo con un totale di 186 (85+101).

Sfida accesissima nella categoria fino a 79 kg dove l’ha spuntata, sul filo di lana, Francesco Chiriatti. Dopo l’unica prova di strappo a 105 kg, che lo poneva dietro di 7 kg rispetto al suo avversario, nello slancio l’atleta della Body’s Training ha messo il turbo, collezionando tre prove valide e andandosi a conquistare il titolo italiano con un totale di 242 kg (105+137). Argento quindi per Alessandro De Tommaso con 241 (112+129), bronzo ‘a distanza’ per Alexandru Bulai con 192 kg (90+102).

Titolo italiano categoria 88 kg e soprattutto grande soddisfazione per i numeri fatti in pedana per Andrea Anaclerio. 235 kg di totale per l’atleta della Crossfire, con 107 kg di strappo e 128 di slancio; argento per Sergio Colaianni con un totale di 199 kg (93+106), bronzo per Gianluca Grassi con 195 kg (89+106).

Ha dovuto battere il compagno di scuderia Ernesto Montecalvo per potersi aggiudicare il titolo di Campione Italiano U15 categoria 98 kg; a mettersi al collo tre medaglie d’oro è Manuel Felice Iannone che colleziona un totale di 210 kg, grazie a uno strappo a 100 e uno slancio a 110 kg. Dietro di lui Montecalvo, argento con 195 kg (90+105) e Alessandro Bucalo, bronzo con 167 (76+91).

Ultimo campione di giornata è Lorenzo Pesce che conquista il titolo italiano categoria 98+ grazie a un totale di 198 kg. L’atleta della Snatch Box riesce a sollevare uno strappo a 95 e poi uno slancio a 103 kg.

Le gare femminili Esordienti 13

Prima Campionessa di giornata è Carmen Marzo che domina la categoria fino a 63 kg. Un totale di 103 kg per l’atleta della Gabe Sport, con 43 di strappo e 60 di slancio, che la piazzano abbondantemente davanti alle avversarie che lottano invece per il colore della medaglia; per l’argento la spunta Dalia Pavanello con un totale di 79 kg (35+44), bronzo per Loredana Amicarelli con 78 kg (38+40).

Con un solo kilo di scarto dalla sua avversaria, Caterina Russo conquista il titolo italiano nella categoria fino a 69 kg. Per l’atleta della Elite Fitness un totale di 97 kg (37+60) che le consente di piazzarsi davanti ad Andreasara Vicenzutto con 96 kg (44+52). Ultima campionessa di giornata tra gli esordienti è Livia Fellegara che, con 114 kg di totale (46+68), batte la concorrenza di Aurora De Anna, argento con 113 (51+62); per lei un’ottima prova di slancio che le ha consentito di scavalcare l’avversaria che nello strappo aveva avuto la meglio. Bronzo per Madila Rocca con 109 (48+61).

Le gare femminili under 15

Marica Mangiarano fa il bis e, dopo aver conquistato il titolo Under 17 lo scorso luglio, fa suo anche il titolo Under 15 nella categoria fino a 63 kg; nonostante l’infortunio al polso, l’atleta della Kodokan riesce ad ottenere un totale di 134 kg, con 60 di strappo e 74 di slancio. Argento per Sara Milicia con 129 kg (57 + 72), bronzo per Arianna Lazzaroni con 123 kg (55+68).

Un titolo conquistato all’ultima alzata quello di Vittoria Turchet, campionessa italiana nella categoria 69 kg, che proprio all’ultima prova di slancio è andata a strappare l’oro alla diretta avversaria, la siciliana Ilenia Vella, che aveva invece avuto la meglio nello strappo. È stato fondamentale il supporto della squadra per l’atleta della Pesistica Pordenone, che ha ottenuto un totale di 153 kg (67+86). Argento per Ilenia Vella con 152 kg (68+84), bronzo per Margherita Virzo con 135 kg (59+76).

Ha vinto una battaglia con sé stessa Elisabeth Monaco, campionessa italiana nella categoria 77 kg, con un totale di 155 kg (70+85). Soddisfatta della sua prestazione di strappo, un po’ meno nello slancio, Elisabeth rilancia per il 2026 e vuole migliorarsi in tutte le specialità. Per conquistare il titolo italiano, Carlotta Cavaliere ha dovuto vedersela con la sua compagna di squadra della Pesistica Pordenone, Alessia Bellia, ma alla fine l’ha spuntata. È lei la vincitrice della categoria +77 kg grazie a un totale di 163 kg (70+93) e a una superlativa prova di slancio. Argento per la Bellia con 148 kg (70+78).

BEST LIFTER E MIGLIOR SOCIETA’

Femminili

Best lifter femminile tra le esordienti 13 è Beatrice Falzia della Rogolino’s Dream Team, argento nella categoria fino a 48 kg, con un punteggio Sinclair di 160,53; tra le Under 15 è invece Aurora Schepis della Antudo Weightlifting, campionessa italiana della categoria fino a 53 kg, con un punteggio di 219.68. Miglior società sia per le Esordienti 13 che per l’Under 15 è la Pesistica Pordenone, rispettivamente con 26 e con 34 punti; nelle esordienti è seguita da Disval con 11 punti e dalla Record Palermo con 10; nell’under 15 seguono invece la Ginnastica Angiulli con 20 punti e dalla Antudo Weightlifting con 18.

Maschili

Best lifter maschile tra gli esordienti 13 è Mattia Bertossi della Pesistica Pordenone, Campione italiano della categoria fino a 48 kg, con un punteggio Sinclair di 241 punti; tra gli under 15 invece è Christian Di Maria della Monte Ortobene, Campione italiano della categoria fino a 56 kg, con un punteggio di 377.30. Miglior società per gli Esordienti 13 è la Miossport con 17 punti, che supera di una sola lunghezza la O.D. Fitness, mentre al terzo posto si piazza la CF Nardò Wellness con 12 punti. La miglior società degli under 15 è invece la Royal Gym 87 con 27 punti, che per migliori piazzamenti soffia il titolo alla Fitness Center, con lo stesso punteggio finale. 20 punti e terzo posto per la Florida Boxing Team.

