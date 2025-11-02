PESI – Giulia Miserendino bronzo europeo nella 69 kg Under 23 Oro di strappo e bronzo di slancio per l’Azzurra

Giulia Miserendino torna sul podio continentale Under 23 andando a conquistare il bronzo nel totale della categoria fino a 69 kg; per lei anche l’oro di strappo e il bronzo nello slancio. Nel pomeriggio nona piazza per Lavinia Magistris nella categoria fino a 69 kg Juniores.

Entusiasmante la gara di Giulia Miserendino sin dallo strappo, con 4 atlete a contendersi le medaglie in palio; l’Azzurra è l’ultima a salire in pedana con 95 kg, che la piazzano davanti alla tedesca Ackermann, la spagnola Chafer Virseda e la turca Ucan. Si lascia superare dalle medesime atlete ma Giulia ha una marcia in più, che va a sfoderare in seconda prova; 100 kili per la palermitana che prova addirittura a migliorare in terza con 102 ma il bilanciere non si incastra a dovere. Il podio di specialità si rivela comunque cortissimo con la Ackermann argento con un solo kilo dietro l’Azzurra, la spagnola bronzo con 98 e la turca agli stessi kili ai piedi del podio. Nello slancio la sfida prosegue su livelli altissimi e con un podio in continuo cambiamento: con la spagnola Chafer Virseda fuori gara dopo tre alzate errate, la battaglia è la Miserendino, la Ackermann e la Ucan, che era rimasta senza medaglia di strappo per un soffio. È proprio la turca a salire in pedana per ultima con 118 kili, mentre l’Azzurra si era già presentata positivamente con 115 kili e la tedesca con 116. Le tre si avvicendano alla vetta della specialità con le rispettive seconde prove, che si riveleranno decisive dato che tutte le terze prove non vanno a buon fine. La Miserendino si ferma dunque a 119, con i 122 che scivolano dietro le spalle dopo la spinta; la scavalca la Ackermann con 121, quel tanto che le basta per avere quel kilo in più che la porta all’oro nel totale e all’argento di specialità; oro di slancio per la Ucan con 122, per un totale di 220, lo stesso della tedesca, fatto però successivamente a lei. Peccato per la Miserendino, bronzo con una sola misura in meno delle avversarie.

Nel pomeriggio nona piazza per Lavinia Magistris nella categoria fino a 69 kg juniores; l’Azzurra chiude in decima posizione nello strappo con 89 kg sollevati in terza prova mentre nello slancio si ferma ai 110 sollevati al secondo tentativo, per un totale di 199 kg. Oro alla polacca Dolega con 220 kg, argento alla turca Balaban con 212, bronzo all’armena Misakyan con 210 kg.

Oggi altri due Azzurri in gara: Genna Romida Toko Kegne e Lorenzo Tarquini.

Com. Stam. + foto