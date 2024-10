PESI – Giulia Miserendino vicecampionessa europea under 23

Secondo posto di strappo e di totale per l’italiana nella 64 kg. Lavinia Magistris di bronzo -Ritorno in pedana d’argento per Giulia Miserendino che conquista il secondo posto agli Europei Under 23 in corso a Raszyn, in Polonia.

La 22enne siciliana sale sul secondo gradino del podio nello strappo (con 102 kg) e nel totale con 218 kg, nella categoria fino a 64 kg, categoria che aveva lasciato nel 2021 a favore della 71 kg, e che ora la vede di nuovo protagonista.

Nello strappo Giulia è tra le ultime a salire in pedana con 98 kg; la sfida, kilo a kilo, è con l’ucraina Svitlana Moskvina. L’Azzurra sbaglia la seconda prova a 100 kg ma è bravissima a rilanciare al terzo tentativo, in cui chiede e solleva 102 kg. Riesce a fare di meglio la diretta avversaria che si mette davanti alla siciliana per un solo kg. Nello slancio si replica la sfida, in cui si inseriscono anche la spagnola Arrasate Yarnoz e la padrona di casa, la polacca Wolk; la Miserendino si ferma alla prima prova con 116 kg che la mettono ai piedi del podio di specialità, ma le consentono comunque di raggiungere un totale di 218 kg, argento di totale dietro all’ucraina con 233 e davanti alla spagnola con 213.

Prima di Giulia è arrivata un’altra splendida medaglia con Lavinia Magistris, che ha conquistato la medaglia di bronzo di strappo nella categoria fino a 64 kg Juniores. Dopo un’entrata a 83 kg, l’Azzurrina ha sollevato 87 kg in terza prova, mettendosi subito dietro la turca Koz. Nello slancio poi non riesce ad andare oltre la prima prova a 104 kg, che la mettono al settimo posto di specialità e al quarto di totale con 191 kg.

Le dichiarazioni

Giulia Miserendino

Questa è stata la mia prima gara nella 64 kg dopo tre anni nella 71; non è stato facile e sicuramente mi devo riambientare nel mio corpo e nella categoria ma sono certa che questo è il mio spazio. Mi sento a mio agio, più performante; devo sistemare ancora qualcosa ma ho ritrovato le mie vecchie vibes e tutto quello che è successo negli ultimi mesi mi hanno dato una spinta enorme e so quello che voglio da me e voglio andarmelo a prendere. Della gara non sono pienamente soddisfatta, in palestra ho fatto dei numeri molto più alti ma va bene così, ora so dove voglio arrivare.