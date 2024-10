PESI – Greta De Riso Campionessa Europea Junior L’Azzurrina conquista il titolo nella categoria fino a 59 kg

Greta De Riso conquista il titolo di Campionessa Europea Junior nella categoria fino a 59 kg, e si mette al collo due medaglie d’oro e una d’argento.

La 18enne romana affronta la sua gara in maniera molto matura, sfidando le sue avversarie kilo su kilo; nello strappo si gioca il colore della medaglia con la francese Michel e la spagnola Garcia Rincon. Quest’ultima si ferma a quota 87 kg mentre la francese riesce in ultima prova a superare gli 88 kg sollevati dall’Azzurra in seconda, con 90 kg; al terzo tentativo Greta chiama i 91 ma purtroppo non si incastrano. Nello slancio la De Riso affronta le sue prove con molta determinazione e concentrazione e riesce a ribaltare gli equilibri: la sfida è sempre tra le tre atlete ma questa volta è l’italiana a decidere il valore della medaglia che si metterà al collo. La francese si ferma a quota 107 kg, la spagnola la scavalca nella specialità (ma non nel totale) con 109 kg e poi arriva Greta De Riso che mette tutte dietro di sé con i 110 kg sollevati in seconda prova. In terza addirittura prova a prendere il largo con 116 ma non salgono. Per lei, comunque, un totale di 198 kg, un solo kg in più della Michel e due più della Garcia.

Le dichiarazioni

Greta De Riso

Sono davvero molto felice di questo risultato, ho affrontato la gara in maniera serena, mi sono divertita e ho seguito le indicazioni dei tecnici e il risultato è arrivato da solo.

Sebastiano Corbu

Greta ha fatto un grande progresso nell’approccio alla gara; era tranquilla, matura, sciolta, ha affrontato lo slancio in maniera estremamente fredda e centrata. Benissimo anche gli altri atleti che hanno gareggiato fino ad ora; c’è un bellissimo team e un’atmosfera serena sia tra gli atleti che tra i tecnici.

CS