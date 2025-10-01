PESI – Il Team Italia FIPE di Pesistica Olimpica vola in Norvegia per i Mondiali Sei gli Azzurri in gara dal 4 all’8 ottobre

Il Team Italia Olimpico è partito alla volta di Førde, in Norvegia dove, dal 2 all’11 ottobre 2025, si svolgeranno i Campionati del Mondo, i primi con le nuove categorie di peso. Sei gli atleti in gara selezionati DT Sebastiano Corbu per l’occasione:

Noemi Filippazzo (58 kg), Martina Chiacchio (cat. 63 kg), Genna Toko Kegne (cat. 77 kg), Oscar Reyes Martinez (cat. 79 kg), Cristiano Ficco e Lorenzo Tarquini (cat. 88 kg). Con loro i tecnici che li accompagneranno in pedana: Gonario Corbu, Marco Di Marzio, Raffaele Navarino, Matteo Orecchini e Vincenzo Ficco.

Prima della partenza il Presidente FIPE, Alberto Miglietta, ha incontrato tecnici e atleti, lasciando loro messaggi importanti:

“Io sono onorato di essere il vostro Presidente. Siamo una squadra con gli stessi obiettivi e dobbiamo avere la certezza che ci siamo l’uno per l’altro. Quello che desidero è che sia atleti che tecnici possano sorridere alla fine di ogni prestazione, senza restare con il rimpianto di non aver fatto qualcosa, dando sempre il massimo, con il piacere di rappresentare l’Italia, il sistema sportivo italiano e la FIPE. Noi siamo l’eccellenza e abbiamo una responsabilità grande, verso i tesserati, verso il pubblico, verso lo sport azzurro. In bocca al lupo!”