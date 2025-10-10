PESI – Mondiali di Para Powerlifting: argento e bronzo per Giuseppe Sansone Ottima prestazione da parte del 15enne campano nella sezione Rookie
Arrivano le prime medaglie dai Campionati Mondiali di ParaPowerlifting in corso al Cairo. Giuseppe Sansone conquista, infatti, l’argento nel totale e il bronzo nel best lift nella categoria fino a 72 kg sezione Rookie. Il 15enne campano porta a termine tutte le alzate a sua disposizione, la migliore delle quali a 87 kg, collezionando un totale di 254 kg. Oro (sia nel best lift sia nel totale) al malese Mohamad Supi.
“Giuseppe Sansone ha margine per arrivare tranquillamente a 91/93 kg, – dice il DT Sandro Boraschi al termine della gara – ma in questa occasione, abbiamo preferito stare bassi per assicurarci l’argento. Sono state buone le prestazioni dei nostri tre giovani in gara tra ieri e oggi; sono tutti al limite minimo di età per le rispettive categorie e due anni di differenza pagati agli avversari sono una enormità. Ora devono solo pensare a lavorare sodo se vorranno continuare a vestire la maglia azzurra. Li faremo gareggiare anche nella sezione élite e lì, li faremo tirare”.
Sarà possibile seguire le gare in diretta sul Canale YouTube Paralympic Games
Com. Stam. + foto FIPE