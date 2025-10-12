PESI – Mondiali di Para Powerlifting: Nuovo record europeo per Telesca

L’Azzurro, alla prima gara nella 88 kg, è 5° ma firma il nuovo primato continentale con 222 kg. Donato Telesca mette la firma sul nuovo record europeo nella categoria fino a 88 kg: ai Campionati Mondiali di Para Powerlifting in corso al Cairo, l’Azzurro solleva infatti 222 kg in seconda prova, realizzando il nuovo primato continentale.

Per lui il quinto posto nel best lift, proprio con 222 kg (non sale la terza a 228) e il 14° nel total con 437. La gara viene vinta dal cinese Yan nel best lift con 244 mentre nel total ha la meglio l’egiziano Elsayed con 615.

Nella 59 kg poi, Paolo Agosti mette la firma sul nuovo record italiano sollevando in prima prova 145 kg. Peccato poi per le successive due a 151 che non salgono.

“Donato ha recuperato brillantemente dopo i fastidi che ha avuto alla spalla nel mese di agosto – dice il DT Sandro Boraschi – in una gara di altissimo livello, quale è stata quella della 88 kg, in cui sono stati fatti diversi record mondiali, si è ben comportato, risultando 1° tra gli europei. Qui al Cairo era importante esserci, essendo il ‘gate’ d’ingresso per Los Angeles 2028 ma non escludiamo un nuovo cambio di categoria a partire dalla prossima gara”.

Lunedì alle ore 12.00 su YouPowerTV andrà in onda la puntata di Forza Azzurra dedicata alle gare di Telesca e Agosti.

Domani altri due azzurri in gara: Angelo Bellofatto nella categoria fino a 65 kg e Giuseppe Sansone, nella categoria fino a 72 kg.

Sarà possibile seguire le gare in diretta sul Canale YouTube Paralympic Games

Com. Stam. + foto FIPE