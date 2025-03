Pesi – Nel week end la Pesistica giovanile protagonista in Puglia

Pesistica giovanile protagonista in Puglia Sabato e domenica a Capurso (BA) le Finali dei Campionati Juniores

La Pesistica Olimpica Italiana è protagonista in Puglia nel fine settimana del 15 e 16 marzo, con le Finali Nazionali dei Campionati Italiani Juniores. 100 giovani promesse della disciplina, 50 ragazzi e 50 ragazze tra i 13 e 19 anni che hanno affrontato e superato le qualificazioni regionali e che si sfideranno sulla pedana del Pala Padovano, in Via Antonio Rotunno 1, a Capurso, in provincia di Bari, con l’obiettivo di salire sul gradino più alto del podio.

Proprio a Capurso, lo scorso 10 maggio è stato inaugurato il cantiere del primo palazzetto dedicato alla pesistica olimpica, che sarà realizzato con i fondi del PNRR: si tratta di una struttura polifunzionale in grado di accogliere non solo la Pesistica Olimpica, ma anche il ParaPowerlifting, lo Sthenathlon e tutte le altre discipline federali. Una grande opportunità per la Puglia che, ormai da diversi anni, è la regione numericamente più forte in Italia, in costante espansione per quanto riguarda sia la Pesistica sia le varie attività che la Federazione sta portando avanti.

Sul palcoscenico pugliese vedremo anche atleti che hanno già avuto l’onore di indossare la maglia azzurra in competizioni internazionali, conquistando medaglie importanti: la 19enne vicecampionessa europea Celine Delia; la 18enne campionessa Europea Youth in carica Greta De Riso; Samuele Di Marzio, Campione Europeo U15 ‘23; Christian Di Maria, Campione Europeo Under 15; e poi ancora tante giovani promesse pugliesi come Francesca Mininni e Michele Bonavoglia, Guendalina Catena e Grazie Dercenno, queste ultime da poco inserite nei ‘Talenti Azzurri’ selezionati dal Direttore Tecnico delle Squadre Nazionali, Sebastiano Corbu, che li segue al Centro di Preparazione Olimpica Giulio Onesti di Roma. Per il DT sarà infatti l’occasione per fare il punto sui progressi delle giovani promesse azzurre all’inizio di un nuovo quadriennio.

PROGRAMMA DI GARA

Le gare verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIPE TV con costanti aggiornamenti sui social federali (fipe.federpesistica).

Orari:

Sabato 8.15 – 20.00 (categorie 48/53 kg F – 60/65 kg M – 58/63 kg F – 71/79 kg M – 69/77 kg F)

Domenica 8.15 – 15.00 (categoria 88/98 kg M – 86/86+ kg F – 110/110+ kg M)

