PESI – Oscar Reyes Martinez sale sul tetto d’Europa per la terza volta consecutiva

In Moldavia l’Azzurro si mette al collo tre medaglie d’oro nella categoria 81 kg – Oscar Reyes Martinez sale sul tetto d’Europa per la terza volta consecutiva, conquistando il titolo continentale in Moldavia nella categoria fino a 81 kg.

L’Azzurro si mette al collo tre medaglie d’oro, strappo, slancio e totale, con una prestazione magistrale in cui inanella 5 prove valide su altrettante provate.

La gara

Nello strappo Oscar è il primo a salire in pedana con 155 kg, che gli permettono di piazzarsi subito in testa. Gli avversari non stanno a guardare e provano a farsi sotto ma l’unico a tener testa all’Azzurro del CS Esercito è l’armeno Harutyunyan. Il georgiano Malakmadze, l’altro moldavo Cernei, l’albanese Ramadani, e il bielorusso che gareggia da atleta indipendente Likhard, falliscono infatti i 156 e i 157 kg e restano a guardare il testa a testa. Reyes e Harutyunyan proseguono la sfida kilo su kilo, con tre alzate valide a testa: la spunta l’Azzurro all’ultima prova, dove riesce ad incastrare i 159 kg.

La storia si ripete nello slancio, con l’armeno che prova a tenere il passo dell’Azzurro ma questa volta non c’è storia. Due i tentativi andati a vuoto, con Oscar che tiene saldi i suoi 190 sollevati in seconda prova e si può anche concedere di non fare la terza alzata. Per lui un totale di 349 kg, con un distacco di 6 kg dall’avversario. Bronzo all’albanese Ramadani con 337 kg.

Domani chiusura in bellezza per il Team Italia Fipe agli Europei in Moldavia: in pedana alle ore 15.00 Lorenzo Tarquini e alle 18.00 sarà la volta della Campionessa Continentale in carica Genna Toko Kegne.

Le dichiarazioni

Grande emozione per il Presidente FIPE Alberto Miglietta, al suo primo titolo continentale da numero 1 FIPE: “Sono fiero di Oscar, soprattutto perché oltre ai tre ori e al titolo conquistati l’ho visto sorridente in pedana. Grandissimo Oscar, orgoglio tricolore”.

“La gara è andata bene, l’ho vissuta in maniera tranquilla – dice con grande soddisfazione Oscar Reyes Martinez – cercando di fare sempre un’alzata alla volta. Ci vediamo ai Mondiali di ottobre”.

