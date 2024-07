PESI – ParaPowerlifting: Emanuela Romano stacca il pass a cinque cerchi L’Azzurra è rientrata nella ranking list della categoria 55 kg

La Pesistica Paralimpica Azzurra festeggia un’altra qualificazione a cinque cerchi: Emanuela Romano ha infatti centrato l’ingresso nella ‘top eight’ della ranking list per i Giochi Paralimpici di Parigi nella categoria fino a 55 kg.

L’Azzurra, che aveva tentato la qualificazione anche nella 61 kg, ha beneficiato dello spostamento di categoria di altre atlete, lasciando libero un posto nella 55 kg.

Salgono così a tre (record assoluto di partecipazione per la storia della FIPE e del CIP) gli atleti paralimpici che saranno a Parigi : Donato Telesca nella 72 kg, che è salito al 2° posto nella ranking list e che sarà in gara il 6 settembre; Andrea Quarto nella 97 kg, la cui gara è in calendario il 7 settembre; ed infine Emanuela Romano, la cui gara è in programma il 5 settembre.

Le dichiarazioni

Emanuela Romano

Sono emozionatissima! Per me si tratta della terza partecipazione olimpica, dopo quelle del nuoto, ma questa è stata la più difficile, la più agognata ma anche quella che mi ha dato più soddisfazione. Arriverò a Parigi al meglio della mia forma fisica per tentare i tanto agognati 101 kg!

Sandro Boraschi

Sono contentissimo, è un grande risultato per Emanuela e per tutto lo staff tecnico e federale. È un punto di partenza per noi e per tutto il movimento: tre atleti qualificati per i Giochi Paralimpici non era ancora mai accaduto da quando è iniziato tutto, nel 2006. Ora dobbiamo stringere i denti e lavorare sodo nei prossimi due mesi per arrivare pronti a questo appuntamento.

