PESI – Sergio Massidda Campione Europeo U23 L’Azzurro conquista tre medaglie d’oro nella categoria fino a 65 kg con un totale di 299 kg

Sergio Massidda torna sulla pedana internazionale in grande stile, andando a conquistare il titolo europeo under 23 nella categoria fino a 65 kg con una prova maiuscola. Dopo oltre un anno di lontananza dal palcoscenico della pesistica olimpica, a Durazzo l’Azzurro del CS Esercito si mostra in grande forma, mettendosi al collo tre medaglie d’oro.

Nello strappo il sardo classe 2002 entra in pedana per ultimo con 130 kg, piazzandosi subito in testa alla classifica; prova a tenere il passo l’azero Mammadov, che lo sorpassa prima con 131 e poi con 133 kg. Non si fa intimidire Massidda che in seconda prova supera il diretto avversario sollevando 134 kg con precisione chirurgica; al terzo tentativo chiede 137 kg ma il bilanciere non si incastra a dovere e scivola dietro le spalle. Bellissima e accesissima la sfida nello slancio, dove tutti e tre gli atleti già protagonisti nello strappo si avvicendano alla vetta: sia Marinov che Mammadov si fermano dopo la seconda prova, nel tentativo di superare i 157 kg sollevati dal nostro Massidda che, invece, rilancia a 165. Una misura che non spaventa Sergio che solleva il bilanciere con grande maestria, completando il trittico positivo nell’esercizio e raccogliendo un totale di 299 kg. Argento per l’azero con 288, bronzo per il bulgaro con 278.

Le dichiarazioni

Sebastiano Corbu

“Sergio ha lavorato come si deve e i risultati si vedono, sono venuti da sé. Tecnicamente la gara è andata bene, non aveva ansie particolari, anzi: lui avrebbe osato anche di più ma è andata bene così. I 165 kg in terza prova di slancio sono stati importanti per il percorso che ci attende: mi ha chiesto di poterli fare e considerando che aveva già vinto, è stato giusto mettersi alla prova con una misura che tra l’altro non avevamo fatto ultimamente in palestra. È stata una conferma importante per lui. Ora ci attendono gli Europei Senior ad aprile prossimo e affronteremo quella gara in maniera diversa”.

Claudio Scarantino

Nel pomeriggio buona prova di Claudio Scarantino che chiude al sesto posto nella categoria fino a 65 kg Junior. Due prove valide per il siciliano, una per ciascun esercizio: 118 di strappo e 150 di slancio, per un totale di 268 kg. La gara è stata vinta dal turco Elis con 282 kg, argento per il moldavo Badanev con 278 kg, bronzo per Betca con la stessa misura.

