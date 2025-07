PESI – Talenti Azzurri d’Argento! Samuele Di Marzio e Sara Dal Bò conquistano tre medaglie agli Europei di Madrid

Bilancio positivo nella mattinata azzurra a Madrid agli Europei Youth & U15. Tre le medaglie conquistate oggi grazie a Sara Dal Bò e Samuele Di Marzio, in gara rispettivamente nelle categorie +77 kg Youth e 79 kg Youth.

Ad inaugurare la giornata è Sara Dal Bò, che conquista una splendida medaglia d’argento nello strappo, sollevando 95 kg. Purtroppo, tre prove nulle nello slancio la tengono fuori classifica nel totale, privandola di una possibile medaglia complessiva. Sara rientrava dopo un lungo infortunio che l’ha tenuta lontana dalle gare. La mancanza di confidenza con la pedana si è sentita, ma l’azzurrina è stata come al solito generosa dando tutto in gara.

Poco dopo è il turno di Samuele Di Marzio, che parte forte nello strappo centrando 136 kg alla seconda prova. Tenta poi il colpo grosso con 140 kg per il record europeo, senza successo. Nello slancio disputa una prova solida, lottando fino all’ultimo per l’oro: alza 160 kg alla prima prova, un risultato che gli vale la medaglia d’argento anche nel totale, regalando così all’Italia un’altra grande soddisfazione.

LE DICHIARAZIONI

Sebastiano Corbu – Direttore Tecnico Squadre Nazionali

“Sara è stata bravissima e ha dato tutto in gara. Tornava all’agonismo dopo un anno di stop per infortunio e la confidenza con il ritmo di gara e con la pedana è normale fosse da riacquisire. Sono però soddisfatto della grinta e del suo impegno. Samuele è arrivato in gara in una condizione fisica ottimale. Qualche dettaglio tecnico “in fase di spinta” lo ha penalizzato nei carichi massimali, ma è giovane e stiamo già lavorando per migliorare i fondamentali tecnici necessari per permettergli di sfruttare al meglio il suo potenziale”.

Sara Dal Bò

“Dopo un anno di stop ho rifatto i miei massimali. Peccato per lo slancio, ma nello strappo sono molto contenta dell’argento. Ci rifaremo sicuramente alla prossime gare.

Samuele Di Marzio

“Sono contento della gara e del risultato assoluto, perchè un argento continentale vale sempre tanto. Peccato che nello slancio è mancata la spinta, ma abbiamo fatto esperienza da sfruttare nelle prossime”.

YouPowerTV

Ogni giorno alle ore 12:00 (con repliche alle 21:30) su YouPowerTV.com ci sarà ‘Forza Azzurra’, format condotto da Claudio Cavosi dedicato ai Talenti Azzurri protagonisti dei Campionati Europei Youth & U15. Verranno analizzate tutte le alzate delle competizioni della giornata precedente, con il commento dei tecnici presenti in gara e degli atleti stessi.

Com. Stam. + foto FIPE