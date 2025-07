PESI – Talenti Azzurri FIPE pronti per la pedana degli Europei Youth & U15 Speciali quotidiani alle ore 12:00 su YouPowerTV

I Talenti Azzurri FIPE sono partiti alla volta di Madrid dove, a partire da mercoledì 23 e fino a mercoledì 30 luglio, si svolgeranno i Campionati Europei Youth e Under 15 di Pesistica Olimpica.

L’Italia si presenta a questo appuntamento con uno squadrone di ben 18 atleti, di cui 14 ragazze e 4 ragazzi, tutti tra i 14 e i 17 anni, guidati come di consueto dal Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, e dai due Responsabili delle Squadre Nazionali giovanili Marco Di Marzio e Gigi Grando, supportati da un nutrito staff: Moreno Boer, Davide Cattafi, Elisa Crovato, Francesco De Tommaso, Maria Vittoria Sportelli e Graziano Zola.

Sono dieci gli atleti in gara tra gli under 15: per le ragazze Francesca Mininni (cat. 44), Aurora Schepis e Gaia Zamboni (cat. 53), Guendalina Catena (cat. 58), la campionessa italiana Under 17 Marica Rita Mangiarano (cat. 63), Vittoria Turchet (cat. 69), Carlotta Cavaliere (cat. 69+). Per i ragazzi i due esordienti Alessandro De Tommaso (cat. 71), Francesco Chiriatti (cat. 79) e Christian Di Maria (cat. 52), argento ai Mondiali Youth di aprile a Lima e Campione Europeo Under 15 in carica.

Otto invece gli atleti Youth tra cui troviamo: per le ragazze le due gemelle fresche di titolo italiano U17 Giulia Zola (cat. 44) e Sofia Zola (cat. 48); Maria Ginevra Mazzilli (cat. 48), Carola Serafino (cat. 53), neocampionessa italiana e best lifter dei campionati Under 17 di Cosenza; Ludovica D’Innocenzo (cat. 63), Alessia Marson (cat. 77) e Sara Dal Bò (cat. 77+), Campionessa Mondiale Youth 2024, che torna sulla pedana europea dopo le due vittorie ai Campionati Under 15 nel 2023 e nel 2024. Per i ragazzi troviamo Samuele Di Marzio (cat. 79), quarto ai Mondiali Youth di aprile in Perù e Campione Italiano u17.

“Sono orgoglioso – dice il Presidente FIPE, Alberto Miglietta – perché arriviamo a questo appuntamento continentale con un gruppo di Talenti Azzurri preparato, e reduce da una prestazione importante ai Campionati Italiani Under 17 disputati a Cosenza il 5 e 6 luglio. Sono felice del numero considerevole di Azzurrini presenti in pedana a Madrid ed in particolar modo del significativo numero di atlete. Si conferma non solo il trend femminile della pesistica italiana, ma anche la ricchezza del nostro vivaio”.

Si potranno seguire le gare sul canale YOUTUBE della Federazione Europea con costanti aggiornamenti sui social federali.

A partire da giovedì 24 luglio, ogni giorno alle ore 12:00 (con repliche alle 21:30) su YouPowerTV.com ci sarà ‘Forza Azzurra’, uno speciale condotto da Claudio Cavosi dedicato ai Talenti Azzurri protagonisti dei Campionati Europei Youth & U15. Verranno analizzate tutte le alzate delle competizioni della giornata precedente, con il commento dei tecnici presenti in gara e degli atleti stessi.

