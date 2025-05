PESI – Tbilisi ParaPowerlifting World Cup: 9 medaglie in un giorno per il Team Italia A conquistarle 4 azzurri: Morabito, Bellofatto, Di Cristina e Agosti

Prima giornata incredibile per il Team Italia di Pesistica Paralimpica impegnata alla World Cup di Tbilisi. I quattro Azzurri in gara oggi hanno infatti conquistato un bottino di ben 9 medaglie di cui 2 d’oro, 1 d’argento e 6 di bronzo.

A d aprire le danze è stata Anna Morabito, al suo esordio in maglia azzurra, grande protagonista nella categoria fino a 41 kg: per lei due medaglie d’oro come migliore alzata e come totale nella categoria ‘Legend’, due bronzi come miglior alzata e come totale e il nuovo primato italiano assoluto. La mattinata è proseguita con il giovanissimo Angelo Bellofatto, che ha conquistato l’argento nel totale e il bronzo come miglior alzata nella categoria ‘Next generation’ 65 kg, mettendo anche la firma sul nuovo record italiano junior. È stata poi la volta di Gabriele Di Cristina che ha vinto due medaglie di bronzo, best lift e total lift nella categoria ‘Next generation’. In chiusura di giornata ecco arrivare Paolo Agosti che, dopo tre prove valide su tre, si è messo al collo la medaglia di bronzo nel totale con 428 kg, alzando anche l’asticella del record italiano della categoria fino a 59 kg con una terza prova a 144 kg. Giornata da incorniciare per il DT Sandro Boraschi che domani accompagnerà in pedana altri due azzurri: Azzurra Bovina Bambini alle ore 9.15 italiane e Fabio Filippi alle 11.05.

