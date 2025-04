PESI: Team Italia partito per gli Europei I Campionati in partenza lunedì per gli Azzurri si svolgeranno in Moldavia

Sono partiti alla volta della Moldavia gli Azzurri del Team Italia di Pesistica Olimpica, che da lunedì 14 aprile saranno impegnati nei Campionati Europei senior.

In pedana vedremo: Celine Delia, Greta De Riso, Chiara Piccinno, Martina Chiacchio, Genna Romida Toko Kegne, Oscar Reyes Martinez, Lorenzo Tarquini.

Delia, in gara lunedì 14 aprile alle ore 15 nella categoria fino a 55 kg, con i suoi 19 anni è la Vice Campionessa Europea senior in carica e salirà in pedana per migliorare il risultato dello scorso anno. Nella categoria fino a 59 kg (martedì 15 aprile ore 18.00) ci sarà la 18enne Greta De Riso, campionessa europea junior in carica. Mercoledì 16 sarà poi la volta di Martina Chiacchio e Chiara Piccinno, entrambe all’esordio senior nella categoria fino a 64 kg. Nella giornata di giovedì tornerà a competere su una pedana internazionale Oscar Reyes Martinez, Campione del Mondo ed europeo nel 2023 e campione Europeo in carica. Doppio appuntamento, infine, venerdì: prima vedremo l’esordio senior di Lorenzo Tarquini, vicecampione europeo junior nel 2022, che gareggerà nella categoria fino a 89 kg alle ore 15.00. Alle 18.00 sarà poi il turno di Genna Romida Toko Kegne, campionessa europea in carica nella categoria fino a 76 kg.

A guidare gli otto atleti italiani in pedana ci sarà il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, accompagnato dai tecnici: Gonario Corbu, Sergio Mannironi, Raffaele Navarino e Matteo Orecchini.

Si tratta della prima competizione internazionale della Presidenza di Alberto Miglietta, che ha voluto incontrare gli atleti prima della partenza.

Le dichiarazioni

“Salite in pedana e sorridete” ha detto loro Miglietta martedì scorso durante l’incontro avvenuto all’interno della palestra di pesistica al Centro di Preparazione Olimpica, alla presenza del Segretario Francesco Bonincontro, la segreteria federale, il Direttore Tecnico Sebastiano Corbu, i tecnici federali e tutti gli atleti del Team Italia. Il n° 1 FIPE ha sottolineato la grande fiducia che ripone negli atleti stessi, invitandoli a dare sempre del loro meglio, onorando il Paese che rappresentano, con il sorriso.

Un concetto ripreso anche dal Direttore Tecnico Sebastiano Corbu:

“Vorrei che saliate in pedana senza patemi d’animo, che lottiate divertendovi. Vorrei che facciate tutto quello che avete imparato a fare in palestra, compresi quegli errori che sono normali in fase di crescita. Tutti gli atleti che sono qui hanno la possibilità di fare la qualifica olimpica e tutti possono lottare per conquistare questo obiettivo. Voglio che sappiate che sono orgoglioso di tutti quanti voi, di chi parteciperà a questi Europei e di chi è in fase di recupero da qualche infortunio e inizierà il suo percorso a breve. Andiamo, lottiamo e divertiamoci”.

Com. Stam. FIPE