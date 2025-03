Pesi – Una Capurso esplosiva accoglie le Finali Juniores di Pesistica Olimpica

Un bagno di pubblico nella 1° giornata di gare al Pala Padovano Domani la 2° e ultima giornata, diretta su FIPE TV

Capurso accoglie le Finali dei Campionati Italiani Juniores di Pesistica Olimpica con grandissimo calore e con un Pala Padovano gremito in ogni ordine di posto. Una conferma per la Puglia, che continua a far registrare numeri sorprendenti per la disciplina. La prima giornata di gare ha visto non solo grandi prestazioni sportive da parte delle giovani promesse della pesistica, ma anche una grande partecipazione da parte dell’amministrazione locale e della struttura federale FIPE: presenti infatti il Presidente FIPE Alberto Miglietta, il Segretario Generale Francesco Bonincontro, il Presidente FIPE Puglia Alceste Maurizio Lo Buono, il Presidente CONI Puglia Angelo Giliberto, il sindaco di Capurso Michele Laricchia, l’Assessore allo Sport del Comune di Capurso Vito Ricci e il Consigliere Nico Fumai.

Le gare

La prima categoria a salire in pedana è la 48 kg femminile che, come da pronostico, si chiude con la vittoria di Aurora Iervese: l’abruzzese, che mette anche la firma sul nuovo record italiano under 15 di slancio con 76 kg, trionfa con un totale di 136 kg, davanti alla pugliese Francesca Mininni, argento con 109. Lotta per il terzo posto tra un’altra pugliese, Sofia Maria Mariano e la Napoletana Grazia Dercenno: la spunta quest’ultima che, per un solo kilo, al termine di un’ottima prova di slancio (con tre prove valide su tre) si piazza davanti all’avversaria.

Nella 53 kg dopo uno strappo dominato da Angela Briganti con 67 kg, nello slancio la calabrese si ferma a quota 75 e cede il gradino più alto del podio alle agguerritissime avversarie. La sfida è tra Carola Serafino (seconda nello snatch) e Alessandra Pacetta. Dopo un’ottima prima prova a 77 kg, quest’ultima però non riesce a incastrare le altre e deve accontentarsi del terzo posto. Trionfa quindi la Serafino, che riesce a tirar su 83 kg di slancio per un totale di 147 kg.

Nella prima categoria maschile di giornata, la 60 kg, Ettore Pilato svetta sugli avversari con un totale di 232 kg. Nello strappo il siciliano inanella tre prove valide su tre: 100, 104 e 107 per lui che gli danno un netto distacco dagli avversari, il più vicino dei quali, Mario Nicotra, è a 21 kg di distanza. La sfida è, infatti, per il secondo e il terzo gradino del podio, con tanti atleti a contenderseli: a decidere è lo slancio, che sovverte i risultati dello strappo, e consegna l’argento a Paride Dragna con un totale di 198 kg. Bronzo per Nicotra con 191 che supera di una sola lunghezza Samuele Cinieri.

Nella 65 kg è Claudio Scarantino ad aggiudicarsi il titolo, con ampio distacco dagli avversari: il nisseno sale sul gradino più alto del podio grazie ad un totale di 270 kg, che lo pongono avanti al diretto avversario Tommaso Protani, argento con 238 kg e al terzo, Stefano Zilli con 212, che soffia a sua volta il bronzo a Mattia Riggi, ai piedi del podio per un kilo.

La categoria fino a 58 kg femminile è letteralmente dominata da Celine Delia; la veronese chiude la gara di strappo con 86 kg, 21 kg più della sua diretta avversaria Guendalina Catena e soprattutto con il nuovo record italiano Juniores di specialità. La 19 enne con un totale di 186 kg è davanti alla pugliese Catena, la più giovane in pedana della categoria, argento con 146 kg e ad Arianna Menichini bronzo con 144 kg.

La 63 kg è a totale appannaggio di Greta De Riso che non subisce gli attacchi di Ludovica D’Innocenzo e Marica Rita Mangiarano. La romana conquista il titolo nonostante un problema alla mano sinistra, lo stesso che gli impedisce di mettere la firma sul nuovo record di strappo tentato a 91 kg. Una sola prova di slancio, infatti, per lei che le consente comunque di raggiungere un totale di 183 kg, davanti a D’Innocenzo, argento con 172 kg e a Mangiarano, bronzo con 153 kg.

Parla sardo il podio della categoria fino a 71 kg maschile, con il primo posto preso da Giampiero Ingrande con 140 kg e Giovanni Pintori, argento con 130 kg. Terzo posto per il padrone di casa della pesistica Capurso Michele Bonavoglia, sostenuto da un vigoroso pubblico del Pala Padovano. Per il giovane classe 2009 una gara eccezionale, chiusa con un totale di 127, grazie all’ultima prova di slancio che gli consente di scavalcare il diretto contendente al podio, Luca Fabbri, e di mettersi al collo il bronzo juniores. Samuele Di Marzio domina letteralmente la categoria fino a 79 kg: per lui tre prove valide di strappo, di cui la migliore a 136 e poi una sola prova di slancio portata a termine a 160 e un tentativo di record a 166. Per lui un totale di 296 che lo piazza sul gradino più alto del podio davanti a Emanuele Fogar con265 e a Filippo Cervoni con 247 kg.

E’ una stratosferica Lavina Magistris ad aggiudicarsi il titolo nella categoria fino a 69 kg: la pavese non solo si mette al collo tre medaglie d’oro ma mette a segno tutti i nuovi record della categoria. Per lei prima 94 kg di strappo, poi 115 kg di slancio che migliora ulteriormente con 117 kg, per un totale (anch’esso record) di 117 kg. Enorme il divario con le avversarie che si contendono l’argento: lo conquista Vittoria Falangone, che con un totale di 173, supera Carlotta Brunello di un solo kg. Vittoria di resilienza dopo un periodo fisicamente difficile per Emma Criscuolo, che si aggiudica il titolo nella categoria fino a 77 kg, con un totale di 171 kg; argento per Alessia Marson con 163 kg, bronzo per Andrea Dell’Anna Mello con 160 kg di totale.

PROGRAMMA DI GARA

Le gare verranno trasmesse in diretta sul canale YouTube FIPE TV con costanti aggiornamenti sui social federali (fipe.federpesistica).

Orari:

Domenica 8.15 – 15.00 (categoria 88/98 kg M – 86/86+ kg F – 110/110+ kg M)

Le dichiarazioni

Alberto Miglietta – Presidente FIPE

“Vedere un Palazzetto così pieno è emozionante – dice il Presidente FIPE, Alberto Miglietta – è una grande soddisfazione vedere un pubblico così denso e sorridente. È la conferma di come si sta muovendo bene la FIPE e soprattutto del fatto che il cammino intrapreso prende forza in un luogo, la Puglia, la nostra regione di riferimento per quando riguarda i numeri. Ennesima conferma che quando si fanno le cose con serietà, metodo, dedizione e responsabilità, si trovano dei risultati che ripagano i grandi sforzi fatti. Capurso è una realtà che ci vedrà sempre più protagonisti con la realizzazione del Palazzetto per la pesistica, frutto dei fondi del PNRR, che sarà pronto per la fine dell’anno, un luogo di riferimento per tutto il territorio pugliese”

PROGRAMMA DI GARA

