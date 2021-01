Nuova tappa alle Hawaii, l’australiano insegue il bis. Collin Morikawa e Webb Simpson tra i favoriti Il PGA Tour per la seconda settimana consecutiva fa tappa alle Hawaii.

Dopo il Sentry Tournament of Champions di Kapalua, primo torneo del 2021 vinto al play-off dall’americano Harris English, ad Honolulu va in scena il Sony Open (14-17 gennaio). Sul percorso del Waialae Country Club difenderà il titolo l’australiano Cameron Smith (due titoli sul circuito) che, nel 2020, riuscì a superare con un par, alla prima buca supplementare, l’americano Brendan Steele, ora a caccia della rivincita.

Saranno 144 i giocatori in gara, tra questi anche nove tra i migliori 25 giocatori al mondo. Due quelli nella Top 10: Collin Morikawa (vincitore del PGA Championship nel 2020, quinto nel ranking), reduce dal 7° posto nel Sentry Tournament of Champions e tra i favoriti della vigilia, e Webb Simpson (ottavo). Chance per il titolo anche per Daniel Berger (tredicesimo), English (diciassettesimo e tornato al successo al Sentry dopo oltre 7 anni di digiuno), Sungjae Im (diciottesimo) e Hideki Matsuyama (ventunesimo), in cerca di riscatto dopo l’ultimo posto a Kapalua. E ancora: Adam Scott (ventiduesimo), Abraham Ancer (ventiquattresimo) e Ryan Palmer (venticinquesimo).

Obiettivo “double” per English. Al secondo posto della FedEx Cup alle spalle di Dustin Johnson (assente per l’occasione), il 31enne di Valdosta (Georgia, Usa) sogna il sorpasso. Mentre insegue il secondo successo nella competizione, dopo quello del 2019, l’americano Matt Kuchar. Fari puntati pure sullo spagnolo Sergio Garcia, undicesimo nel Sentry Tournament of Champions, e sul cileno Joaquin Niemann. Mentre non sarà della sfida, perché positivo al Covid, il venezuelano Jhonattan Vegas. Al suo posto giocherà l’irlandese Seamus Power.

Il torneo, che si giocò per la prima volta nel 1965 (all’epoca si chiamava Hawaiian Open), metterà in palio un montepremi complessivo di 6.600.000 dollari.

PGA Tour, Francesco Molinari pronto a rientrare – Il Sony Open precederà il The American Express (21-24 gennaio a La Quinta, California), evento che vedrà l’atteso ritorno in gara del campione azzurro Francesco Molinari.

Il torneo su GOLFTV ed Eurosport 2 – Il Sony Open viene trasmesso in diretta su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it), su Eurosport 2 e su Eurosport Player. Prima giornata: notte tra giovedì 14 e venerdì 15, dalle ore 1:00 alle ore 4:30.