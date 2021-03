In Florida tanti campioni, tra questi 48 tra i migliori 50 al mondo e un montepremi record di 15.000.000 di dollari – A Doha in gara Paratore, Migliozzi, E.Molinari, Laporta, Bertasio e Gagli. Assente Scalise perché positivo al Covid – Un azzurro sul Sunshine Tour

Il THE PLAYERS Championship, torneo show del PGA Tour in programma in Florida con un field stellare che comprende anche Francesco Molinari e vanterà un montepremi complessivo (da record) di 15.000.000 di dollari. E poi il ritorno dell’European Tour, dopo un mese di stop, con 6 azzurri al Commercial Bank Qatar Masters di Doha. Quindi, sempre dall’11 al 14 marzo, il Players Championship, seconda tappa del Sunshine Tour 2021 con l’Italia che in Sudafrica sarà rappresentata da Philip Geerts. Per uno spettacolo a 360° che vedrà tanti professionisti del golf tricolore tra i protagonisti in tre diversi circuiti internazionali.

PGA Tour, un anno dopo lo stop per Covid torna il THE PLAYERS Championship – Nel marzo 2020 il THE PLAYERS Championship fu fermato al termine del primo giro a causa dell’emergenza sanitaria, con il massimo circuito americano maschile che riprese poi la sua marcia a giugno. Un anno dopo il PGA Tour ripropone uno degli eventi più attesi della stagione, da molti considerato come una sorta di “quinto Major” del golf maschile. E il perché è presto detto. A Ponte Vedra Beach a contendersi il titolo saranno 154 giocatori, tra questi 48 tra i migliori 50 al mondo ad eccezione degli americani Brooks Koepka e Matthew Wolff, entrambi infortunati.

Chicco Molinari cerca il riscatto in Florida – Sul percorso del TPC Sawgrass – dove saranno ammessi fino a un massimo di 10.000 spettatori al giorno – Chicco Molinari è chiamato a riscattare la prima uscita al taglio del 2021 arrivata all’Arnold Palmer Invitational, competizione vinta dal piemontese nel 2019. Al sesto evento stagionale il re della Ryder Cup 2018 di Parigi ha ottenuto fino ad ora tre Top 10.

I big in gara e i past winner – Sono 111 i concorrenti in gara che hanno vinto almeno un torneo in carriera sul PGA Tour. Era dal 2000 (113 per l’RBC Heritage) che non si verificava un evento simile. Ma non solo: 120 quelli che si sono classificati ai play-off della FedEx Cup nel 2020. Mentre sono 10 i past winner, tra questi Rory McIlroy (ultimo vincitore della competizione, nel 2019), scivolato fuori dalla Top 10 mondiale, Sergio Garcia (campione nel 2008) e Phil Mickelson, per la prima volta dal 1993 non più tra i migliori 100 giocatori al mondo (ora è 101/o).

Il favorito della vigilia è Dustin Johnson, numero 1 del golf mondiale. Padrone assoluto del The Masters nel novembre 2020, nel 2021 ha finora sì conquistato un titolo ma sull’European Tour (al Saudi International). E ora l’americano insegue la prima gioia in assoluto al The Players Championship. Tra i campioni più attesi ecco poi Jon Rahm, Justin Thomas, Collin Morikawa, Xander Schauffele, Bryson DeChambeau (reduce dal successo all’Arnold Palmer), Tyrrell Hatton, Patrick Reed, Patrick Cantlay e Webb Simpson.

Un caso di positività sul PGA Tour con Danny Willett, Masters Champion nel 2016, che sarà costretto a saltare l’appuntamento in Florida perché positivo al Covid. Al suo posto giocherà il texano Kramer Hickok.

Montepremi da record – L’evento metterà in palio un montepremi di 15.000.000 di dollari, il più alto in assoluto non solo per il PGA Tour ma per tutti i circuiti del mondo. Con il vincitore che si garantirà un assegno da 2.700.000 dollari.

Il torneo in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2 – Il THE PLAYERS Championship verrà trasmesso in diretta su GOLFTV – dove ci sarà la possibilità di seguire tutti i colpi e le giocate di Francesco Molinari grazie all’opzione “Every Shot Live” (giovedì 11 a partire dalle ore 19:33 e venerdì 12 dalle 14:13) – e su Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 11 marzo dalle ore 18:00 alle ore 24:00.

L’EUROPEAN TOUR NUOVAMENTE PROTAGONISTA CON IL QATAR MASTERS – Dopo un mese di stop l’European Tour riparte con il Commerciale Bank Qatar Masters, quarta gara stagionale.

Sei gli azzurri a Doha – Renato Paratore, Guido Migliozzi, Francesco Laporta, Edoardo Molinari, Nino Bertasio (lo scorso anno settimo) e Lorenzo Gagli (dodicesimo nel 2020). Questi i sei giocatori italiani che scenderanno in campo a Doha sul percorso dell’Educational City GC. Per gli azzurri si tratta di una gara importante che precede un doppio appuntamento in Kenya.

Assente Scalise perché positivo al Covid – Non sarà della sfida Lorenzo Scalise, 25enne di Vimercate (Monza), perché positivo al Covid-19. Il brianzolo, asintomatico, è ora in isolamento.

Difende il titolo lo spagnolo Jorge Campillo – Nel 2020 dopo cinque buche supplementari Jorge Campillo riuscì a superare con un birdie la concorrenza dello scozzese David Drysdale. Lo spagnolo a Doha tenterà il bis di successi nel torneo, il terzo (in bacheca anche una vittoria nel 2019 in Marocco al Trophee Hassan II) sull’European Tour.

Gli altri – Dal danese Rasmus Hojgaard, talento emergente del circuito, al belga Thomas Pieters. Dai sudafricani Brandon Stone, George Coetzee e Justin Harding (a segno nel 2019) agli inglesi Eddie Pepperell e Aaron Rai. Senza dimenticare il danese Lucas Bjerregaard, il tailandese Jazz Janewattananond (che la scorsa settimana ha realizzato la sua prima hole in one sul PGA Tour all’Arnold Palmer), il cinese Haotong Li e lo scozzese Stephen Gallacher. Field di buon livello quello del Commercial Bank Qatar Masters. Il montepremi complessivo è di 1.500.000 dollari.

Anche il Quatar Masters in diretta su GOLFTV ed Eurosport 2 – Non solo il THE PLAYERS Championship. Anche il Commercial Bank Qatar Masters verrà trasmesso in diretta su GOLFTV e su Eurosport 2. Prima giornata: giovedì 11 marzo dalle ore 9:30 alle 14:30 su GOLFTV. E dalle ore 9:30 alle 13:30 su Eurosport 2.

SUNSHINE TOUR, C’E’ GEERTS – Dopo aver sfiorato la qualificazione la scorsa settimana per disputare il Kit Kat Group PROAM, evento d’apertura del Sunshine Tour (massimo circuito sudafricano) 2021, Philip Geerts giocherà il Players Championship, in programma al Dainfern Country Club – progettato da Gary Players e Phil Jacobs – a Fourways, a nord di Johannesburg. Saranno 139 i concorrenti, tra questi anche Hennie Otto (uno dei tanti giocatori sudafricani in gara), vincitore per due volte dell’Open d’Italia (2008 e 2014). Il montepremi è di 1.000.000 di rand.

