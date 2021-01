Al Plantation Course di Kapalua, nelle isole Hawaii, precedono di due colpi sei concorrenti tra i quali Patrick Reed e Sergio Garcia. In ritardo Dustin Johnson

Justin Thomas, numero tre mondiale e campione in carica, e Harris English guidano la classifica con 65 (-8) colpi nel Sentry Tournament of Champions, primo torneo del 2021 del PGA Tour e riservato ai vincitori della stagione precedente, quest’anno con partecipazione allargata ai qualificati per il Tour Championship 2020, che ha chiuso la FedEx Cup.

Sul percorso del Plantation Course (par 73) a Kapalua, nell’isola di Maui alle Hawaii, dove sono in gara 42 concorrenti per un field che comprende 14 dei primi 20 del World ranking, Thomas, 27enne di Louisville (Kentucky) con 13 titoli nel palmarès comprensivi di un major e di due WGC, due volte a segno in questo evento suo anche nel 2017, è stato uno dei nove concorrenti a concludere il turno senza bogey (otto birdie) e Harris English, 31enne di Valdosta (Georgia) con due successi sul circuito datati 2013, ha tenuto lo stesso passo con un eagle, sette birdie e un bogey.

La coppia ha due colpi di vantaggio su sei inseguitori con 67 (-6): Patrick Reed, Robert Streb, Ryan Palmer, autore di un ottimo recupero dopo aver tre perso tre colpi sulle prime quattro buche, il canadese Nick Taylor, il coreano Sungjae Jim e lo spagnolo Sergio Garcia, vincitore nel 2002. Sono nelle prime posizioni anche Patrick Cantlay e l’australiano Adam Scott, noni con 68 (-5), Bryson DeChambeau, Collin Morikawa, Xander Schauffele, che una settimana prima di Natale ha avuto il Covid-19, il norvegese Viktor Hovland e il cileno Joaquin Niemann, 12.i con 69 (-4).

Qualche passaggio a vuoto per il numero due mondiale, lo spagnolo Jon Rahm, 22° con 70 (-3), che ha cambiato attrezzatura, e per Dustin Johnson, numero uno e ritenuto il grande favorito alla vigilia, 30° con 71 (-2). In difficoltà il giapponese Hideki Matsuyama, 37° con 73 (par). Il montepremi è di 6.700.000 dollari.

Il torneo su GOLFTV ed Eurosport2 – Il Sentry Tournament of Champions viene trasmesso in diretta su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it), e su Eurosport2. Seconda giornata: notte tra venerdì 8 gennaio e sabato 9, dalle ore 0 alle ore 4.

