Alle Hawaii grande performance del canadese. Simpson è secondo al fianco di altri quattro giocatori americani. Risale anche Morikawa, a metà gara è settimo

Alle Hawaii Nick Taylor firma il parziale più basso della sua carriera (62, -8) e vola in testa al Sony Open, torneo del PGA Tour. Ad Honolulu, con un totale di 128 (66 62, -12), il canadese ha rimontato ventidue posizioni prendendosi la leadership. Sul percorso del Waialae Country Club (par 70) 7 birdie, un eagle e un bogey per il 32enne di Winnipeg, professionista dal 2010 con due titoli vinti sul circuito (Senderson Farms e AT&T Pebble Beach Pro-Am) che, a metà gara, vanta due colpi di vantaggio su un quintetto d’inseguitori tutto americano. Alla presenza numero 603 sul circuito Stewart Cink ha eguagliato il suo punteggio più basso nei primi due round ed è ora secondo con 130 (-10) al fianco di Russel Henley, Vaughn Taylor, Chris Kirk e Webb Simpson (numero 8 mondiale), tra i favoriti della vigilia.

Con Simpson (decimo dopo il primo round) risale anche l’altro big più atteso della competizione, Collin Morikawa. Il player californiano (vincitore del PGA Championship nel 2020 e quinto nel world ranking), 23/o al termine della manche d’apertura, è ora 7/o (131, -9). Stesso score, tra gli altri, per il giapponese Hideki Matsuyama, l’australiano Marc Leishman, il cileno Joaquin Niemann e lo statunitense Peter Malnati (protagonista di una prova dai due volti, con 3 bogey e un doppio bogey nelle prime 7 buche giocate e 6 birdie nelle restanti). Passo indietro per Jason Kokrak (in testa con Niemann e Malnati dopo il primo round), solo 19/o (133, -7) come gli australiani Cameron Smith (campione uscente) e Adam Scott, autori di una bella rimonta.

Risale pure Harris English. Il 31enne di Valdosta (Georgia, Usa), reduce dall’exploit nel Sentry Tournament of Champions, è balzato dalla 99/a alla 35/a posizione (134, -6). Superano il taglio pure lo spagnolo Sergio Garcia e il sudcoreano Sungjae Im, entrambi 57/i (136, -4).

Eliminazioni eccellenti per il messicano Abraham Ancer (137, -3) e l’americano Matt Kuchar (138, -2), vincitore nel 2019. In un torneo, il Sony Open, che mette in palio un montepremi di 6.600.000 dollari e precede il The American Express (21-24 gennaio a La Quinta, California), evento che vedrà l’atteso ritorno in gara del campione azzurro Francesco Molinari.

Il torneo su GOLFTV ed Eurosport 2 – Il Sony Open viene trasmesso in diretta su GOLFTV, piattaforma streaming di Discovery (info www.golf.tv/it), su Eurosport 2 e su Eurosport Player. Terza giornata: notte tra sabato 16 e domenica 17 dalle ore 1:00 alle ore 4:30.

Com. Stam.