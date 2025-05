Piani di utilizzo e  concessioni demaniali marittime, seminario organizzato dall’ Anci Sicilia e dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente

“Le nuove disposizioni sul rilascio delle concessioni demaniali marittime: novità e incertezze sugli adempimenti di competenza dei comuni costieri”, questo il titolo del seminario formativo che si svolgerà il 7 maggio (a partire dalle 9.45) nella sede dell’ANCI Sicilia (Palermo, Ex Palazzo delle Ferrovie – Via Roma 19).

I temi: L’evento, organizzato dall’Associazione dei comuni siciliani e dall’Assessorato regionale Territorio e Ambiente, offrirà un’importante opportunità per discutere, con esperti in materia, del quadro normativo della Regione Siciliana, dei Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo (PUDM) e dell’attività amministrativa dei Comuni finalizzata al rilascio delle concessioni demaniali marittime.

Nel corso dei lavori sarà illustrato anche l’Avviso Pubblico relativo al “Programma di ripartizione di risorse ai Comuni della Sicilia per la realizzazione di interventi nelle aree del demanio marittimo“, facente parte integrante del presente decreto, al fine di “Promuovere la sostenibilità ambientale e del paesaggio nei comuni siciliani“.

In particolare: Oltre alla proroga prevista dal governo nazionale fino al 2027 delle concessioni esistenti, l’Assessorato al Territorio e Ambiente ha predisposto nuove linee guida per il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime, destinate a orientare l’attività amministrativa dei Comuni. Questo provvedimento individua la procedura per la concessione di nuovi beni demaniali marittimi destinati ad attività turistico-ricreative e sportive, gli interventi ammissibili e le indicazioni per la valutazione delle domande, nel rispetto delle normative nazionale e regionale. L’obiettivo è quello di creare nuove opportunità di sviluppo e di lavoro, con una maggiore attenzione all’ecosostenibilità ambientale e all’attivazione di servizi che valorizzino le specificità e le tradizioni culturali ed enogastronomiche dei territori».

Nel dettaglio, lo schema di decreto prevede le modalità di affidamento delle nuove concessioni. I Comuni in regola con l’adozione dei Piani di utilizzo del demanio marittimo (Pudm) possono emanare bandi per assegnare nuove concessioni per un periodo fra i 5 e i 20 anni, mentre gli enti locali con i Pudm già adottati in consiglio comunale, nelle more della loro approvazione, possono rilasciare nuove concessioni per una durata di 6 anni. Tra le indicazioni inserite nelle linee guida per la valutazione delle istanze, viene introdotta una premialità per le micro, piccole o medie imprese, ma viene posto anche un limite massimo di concessioni di cui si può essere titolare, in maniera diretta o indiretta: non più di due unità all’interno dello stesso Comune, tre unità nella stessa provincia, cinque unità sul territorio regionale.

Gli interventi: La giornata formativa si aprirà con i saluti istituzionali di Paolo Amenta, Presidente ANCI Sicilia, e Giusi Savarino, Assessore Regionale del Territorio e dell’Ambiente.

I lavori saranno coordinati da Mario Emanuele Alvano, Segretario Generale ANCI Sicilia

Per partecipare: effettuare la registrazione tramite https://formazione.ancisicilia.it/eventi/le-nuove-disposizioni-sul-rilascio-delle-concessioni-demaniali-marittime-novita-ed-incertezze-sugli-adempimenti-di-competenza-dei-comuni-costieri/

Documenti utili:

PROGRAMMA : https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/ANCI-SICILIA-Programma-Evento-concessioni-demaniali-marittime.pdf

AVVISO PUBBLICO : https://www.anci.sicilia.it/wp-content/uploads/DDG-411_2025-2.pdf

Com. Stam.