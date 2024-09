Pianificate le misure di sicurezza per il “Cous Cous Fest” a S. Vito Lo Capo e monitoraggio servizi straordinari nella città di Marsala

Si è tenuta ieri presso la Prefettura una riunione del Comitato Provinciale dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, presieduta dal Prefetto Daniela Lupo, per la pianificazione dei servizi di safety e security in occasione della XXVII^ edizione del “Cous Cous Fest” in programma a San Vito Lo Capo dal 20 a 29 settembre pp.vv., al fine di garantire un sereno svolgimento dell’evento.

In particolare, considerato il previsto notevole afflusso di spettatori che assisteranno ai concerti in programma e al conseguente incremento del traffico veicolare in entrata ed uscita dalla cennata località, per la durata della manifestazione, il Libero Consorzio ha assicurato che tutti i cantieri presenti lungo la strada, vengano chiusi ed adeguatamente segnalati e il Comando di Polizia Locale di Custonaci garantirà assistenza alla viabilità nel tratto di strada della frazione Purgatorio.

L’incontro si è svolto alla presenza del Sindaco del Comune, dell’organizzatore dell’evento, dell’ASP, della Protezione Civile, dei Vigili Del Fuoco, e dell’Ente Gestore Strade, oltre che delle Forze di Polizia.

Nel pomeriggio di oggi, si è tenuto in Questura il tavolo tecnico per la predisposizione dei servizi di safety and security.

A seguireè stata esaminata la situazione dell’ordine e della sicurezza pubblica del Comune di Marsala, con la partecipazione dei vertici delle Forze di polizia e del Sindaco, anche in relazione ai recenti episodi di rapine e violenza a persone,

Massima attenzione continua ad essere garantita sul territorio di Marsala, con tempestiva identificazione degli autori di tali ultimi episodi, da parte del personale delle forze di polizia.

Secondo i dati forniti dall’Arma dei Carabinieri, si è avuto un incremento del 4% dei servizi esterni svolti dai nuclei radiomobili e del 6% delle persone controllate. In sede di comitato è stato disposto che continueranno ad essere svolti, specie nelle vie e piazze interessate dalla movida e nelle zone di maggiore aggregazione, gli ordinari servizi coordinati di controllo del territorio, nonché quelli straordinari effettuati con l’impiego dei Reparti Speciali della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, nonché dai militari dell’Esercito Italiano impegnati nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure”.

È stato anticipato che, come già avvenuto per altri Centri della provincia, verrà tenuto, a breve, uno specifico incontro sulle tematiche del disagio giovanile e del degrado emergente in alcuni quartieri della città di Marsala, al fine di definire interventi mirati che non riguarderanno soltanto il profilo della prevenzione e della repressione dei reati, ma anche gli aspetti di carattere sociale, con il coinvolgimento di tutte le componenti istituzionali in grado di assicurare un utile contributo alla risoluzione delle diverse problematiche. Ciò anche al fine di creare un modello di sicurezza partecipata allargato quanto più possibile alla cittadinanza, con il coinvolgimento delle scuole e delle fasce più deboli in iniziative e progetti condivisi.

In tale ottica, l’Amministrazione comunale verrà invitata, inoltre, a far conoscere le iniziative avviate con i fondi provenienti dal Programma Operativo Complementare in tema di sorveglianza tecnologica del territorio e dal Fondo Unico di Giustizia in materia di sicurezza e riqualificazione urbana.