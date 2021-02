Cariati (Cs) – Staff del Sindaco, prende concretamente forma l’iniziativa promossa dall’Amministrazione Comunale di garantire, attraverso elevate professionalità esterne ed a titolo gratuito un supporto utile alla sempre più complessa governance locale delle opportunità di interesse generale in ambito finanziario, giuridico, marketing territoriale, servizi sociali e alla persona, lavori pubblici ed urbanistica.

In questa cornice di finalità e obiettivi strategici, registrate le manifestazioni di interesse pervenute a seguito dell’apposito avviso pubblico è stato conferito dal Sindaco il primo incarico.

È quanto fa sapere lo stesso Primo Cittadino che nella giornata di ieri (mercoledì 10 febbraio) nella sede municipale di Palazzo Venneri, ha ricevuto Franco Rossi, professore ordinario di Tecnica e Pianificazione urbanistica all’Università della Calabria, già assessore regionale alla pianificazione territoriale che ha formalmente accettato l’affidamento, quale esperto a supporto, delle funzioni indirizzo e controllo con specifico riferimento al marketing territoriale, ambiente, governo del territorio ed urbanistica.

Nel quadro del contratto di liberalità sottoscritto, il Professore Rossi assicurerà quindi gratuitamente al Sindaco ed all’Amministrazione Comunale la necessaria consulenza per lo studio e la trattazione delle questioni e delle opportunità connesse alle materie scelte dall’incaricato, anche attraverso la raccolta e l’elaborazione di dati, proposte per la ottimizzazione dei servizi inerenti ed ogni altra competenza che sarà offerta ed accolta.

Inauguriamo – spiega il Sindaco – un metodo di sinergia con professionalità esterne di riconosciuto ed elevato profilo. L’obiettivo è quello di offrire all’organo politico-amministrativo suggerimenti, contributi, energie e ausili concreti nell’affrontare e gestire con competenza e visioni ulteriori la somma di questioni e di opportunità di sviluppo territoriale alle quali, per lo smantellamento progressivo e complessivo della forza e capacità delle autonomie locali, i comuni non riescono più a far fronte sulla base delle sole risorse proprie.

A nome mio personale e di tutta la comunità cariatese e territoriale – aggiunge – ringrazio il Professore ed amico Franco Rossi per la sensibilità e disponibilità con le quali ha voluto avviare un percorso di condivisione di obiettivi, progetti e prospettive che siamo certi – conclude la Greco – produrrà presto effetti positivi.

Laureato in Architettura presso l’Università La Sapienza di Roma, il Professore Rossi si è specializzato in Pianificazione Urbanistica applicata alle aree metropolitane nella stessa Università ed in Economia e Sviluppo Regionale alla Northeastern University di Boston. È Vice Presidente Nazionale dell’IMU- Istituto Nazionale Urbanistica. La carriera accademica e didattica lo ha visto collaborare tra le altre università, con l’Università della Calabria, con il Politecnico di Bari, con l’Università della California, con l’Università Moderna di Lisbona (Portogallo). È coordinatore locale del dottorato internazionale Quod-Quality of Design. È autore di numerosi contributi, articoli, saggi sulle tematiche legate all’integrità fisica del territorio, all’identità culturale del paesaggio naturale e antropico, ed una idea di sviluppo rivolta all’utilizzo delle risorse presenti sul territorio ai fini di determinare benessere sociale economico e civile. È esperto del Ministero degli Affari Esteri su problemi di pianificazione urbanistica e territoriale per i Paesi in via di sviluppo; esperto del Ministero dei Lavori Pubblici per la pianificazione territoriale.

