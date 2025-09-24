PIANO CITY PALERMO 2025 con la direzione artistica di Marco Betta e Francesco Taskayali

Palermo 24 settembre 2025 – E’ stata presentata oggi l’8^edizione di PIANO CITY PALERMO, il festival di pianoforte che per tre giorni, da venerdì 26 a domenica 28 settembre 2025, dall’alba al tramonto, e quest’anno anche in notturna, trasforma Palermo in un grande palcoscenico e fa risuonare la città sulle note del pianoforte.

Dai teatri alle piazze del centro storico, dai giardini al waterfront, passando per cortili, oratori, palazzi monumentali e biblioteche della città, Piano City Palermo, come di consueto, si diffonderà in un percorso sonoro all’insegna della contaminazione di generi e linguaggi artistici, con concerti gratuiti dall’alba al tramonto, ma anche un inedito showcase in notturna, nei luoghi più iconici della città.

La direzione artistica ha riservato tanto spazio ai giovani pianisti (con l’istituzione del premio di formazione “Hermès per i Talenti”) per dare a questi talenti straordinari una grande opportunità di esprimere le proprie capacità artistiche e offrire loro un punto di partenza per altri festival e altre iniziative.

Com. Stam. + foto