PIANO CITY PALERMO 7, 8 e 9 ottobre Tra gli artisti della 5ª edizione LAMBERT, DEMIAN DORELLI, ANGELO TRABACE

Straordinariamente ad ottobre, arriva l’attesissima 5ª edizione di PIANO CITY PALERMO! Dal 7 al 9 ottobre, Palermo convoca a sé talentuosi artisti della sua terra e del mondo per uno degli eventi più attesi dell’anno. La musica del pianoforte sarà la colonna sonora di un film fatto di storia, cultura e paesaggi mozzafiato.

Tra gli artisti che suoneranno in questa nuova edizione: LAMBERT, che emozionerà e incuriosirà il pubblico con la sua musica e con la sua maschera che ne cela l’identità; DEMIAN DORELLI, che esplora e rende omaggio al musicista scomparso Nick Drake con l’intenzione di instaurare una conversazione tra passato e presente; ANGELO TRABACE, con un concerto speciale dal titolo “Sbarco” in cui l’artista si racconterà attraverso le sue musiche che coniugano folk, pop d’autore, la formazione classica con l’improvvisazione jazz.

Ma non solo: anche quest’anno lo scopo di Piano City Palermo è accompagnare per mano l’ascoltatore nei luoghi più emblematici del capoluogo siciliano. Il festival regalerà concerti di pianoforte diffusi in tutta la città di Palermo, dal centro al mare, da Brancaccio a Mondello. In quest’edizione più che mai, la mission del festival è quella di far ritrovare allo spettatore il proprio ritmo e di vivere il momento, usufruendo della musica come terapia per imparare a godere della vita.

Nato nel capoluogo siciliano e ormai giunto alla sua 5ªedizione, Piano City Palermo ha esordito nel 2017 e da allora ha registrato record di presente ed eventi sold out, coinvolgendo lo scorso anno un totale di 40 artisti per più di 30 concerti diffusi in città.

Con la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso, il festival è un progetto di Associazione Piano City Milano, della Fondazione Teatro Massimo – con il sostegno del Ministero della Cultura – e del Comune di Palermo, in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Alessandro Scarlatti già Vincenzo Bellini” di Palermo e con il patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo e dell’Autorità portuale di Palermo. Il festival è reso possibile grazie alla collaborazione con Hermès in sostegno ai talenti.

Prodotto da h / Creo Più, Piano City Palermo è un progetto con un forte coinvolgimento cittadino, in cui la cittadinanza, i privati e i partner culturali collaborano per una città sempre più vivibile e aperta. Una scommessa che ha incontrato l’entusiasmo e il sostegno dell’intero tessuto culturale e sociale della città: musicisti, aziende, media, istituzioni, associazioni che oggi vedono Piano City Palermo come uno degli eventi diffusi più amati dai cittadini di Palermo, e non solo.

Automotive partner Auto System Volkswagen; supporter Averna; hospitality partner Villa Igiea; partner tecnici Aiarp, Sorrentino, Sinergie, VUE e Visiva.

Media partner di questa edizione: Radio Monte Carlo, La Repubblica, Balarm, Pianosolo.

www.pianocitypalermo.it

www.facebook.com/PianoCityPalermo

www.instagram.com/pianocitypalermo

Com. Stam.