Piano di programma organizzativo per lavori di circa 12 milioni di euro del Pnrr ex dell’Asp di Messina all’ospedale Fogliani di Milazzo

Questi progetti rivoluzioneranno il nosocomio e lo renderà migliore e strutturalmente più efficiente.

L’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina annuncia un ambizioso piano organizzativo per la realizzazione di lavori del valore complessivo di circa 12 milioni di euro, finanziati dal PNRR e dall’Asp, destinati all’ospedale Fogliani di Milazzo. Tali interventi rivoluzioneranno la struttura del nosocomio, rendendola più moderna ed efficiente.

In data odierna, si è tenuta una riunione operativa presso l’ospedale Fogliani di Milazzo, alla presenza delle principali autorità sanitarie e amministrative, tra cui il Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, il Direttore Amministrativo dell’Asp, Giancarlo Niutta, il Direttore Sanitario di Milazzo, Antonio Giallanza, il Direttore Amministrativo dell’ospedale, Cinzia Oteri, e il Direttore dell’UOC Ufficio Tecnico, Salvatore Trifiletti. Stamani si è discusso dei corposi e importanti interventi che verranno avviati nei prossimi mesi per migliorare l’assetto generale dell’ospedale.

Tra gli interventi previsti, figura il progetto “Ospedale Sicuro” dal valore di circa 4,5 milioni di euro, che si focalizza sulla messa in sicurezza e adeguamento sismico del nosocomio. Inoltre, verrà realizzata una nuova terapia intensiva per un valore di 5 milioni di euro e l’ultimazione del pronto soccorso provvisorio per circa 2,1 milioni di euro, tutti finanziati tramite fondi PNRR e da completare entro marzo 2026. È anche previsto un investimento di 150 mila euro per la costruzione di un parcheggio aziendale, finanziato dall’Azienda Sanitaria Provinciale.

Per consentire la continuità dei servizi sanitari durante i lavori, verranno utilizzate altre aree dell’ospedale a Milazzo, mentre alcuni reparti e servizi saranno temporaneamente trasferiti a Barcellona Pozzo di Gotto.

Durante la riunione operativa tenutasi presso l’ospedale Fogliani di Milazzo, il Direttore Generale dell’Asp, Giuseppe Cuccì, ha dichiarato: “Siamo impegnati in un progetto di ammodernamento e potenziamento della nostra struttura ospedaliera, che rappresenta un passo cruciale per fornire un ambiente più sicuro ed efficiente sia per i nostri pazienti che per il personale. Questi lavori, finanziati dal PNRR e dall’Asp, dimostrano il nostro impegno nel garantire un’assistenza sanitaria di qualità, anche in circostanze complesse.”

Cuccì ha aggiunto: “Durante l’esecuzione dei lavori, ci troveremo a fronteggiare molte sfide, ma assicureremo che i servizi essenziali siano mantenuti, minimizzando le interruzioni per i nostri pazienti. Il progetto ‘Ospedale Sicuro’ è particolarmente importante, poiché implica un significativo miglioramento delle nostre capacità di risposta in caso di eventi sismici e di altre emergenze.”

Infine, ha sottolineato: “Siamo determinati a completare le prime fasi di questo intervento entro il 31 dicembre 2025 e sarà possibile dividendo questo primo intervento per ospedale sicuro in quattro farsi. La nostra priorità resta comunque la tutela e il benessere dei pazienti che si affidano alle cure dell’ospedale di Milazzo.”

Queste affermazioni riflettono l’impegno della direzione nel trasformare l’ospedale in una struttura all’avanguardia, capace di rispondere efficacemente alle esigenze sanitarie della comunità. Infine il direttore amministrativo Giancarlo Niutta ha sottolineato: “Questo progetto rappresenta un investimento fondamentale nel futuro della nostra comunità sanitaria. La nostra principale sfida sarà quella di assicurarci che il processo di miglioramento avvenga con la minima interruzione possibile per il personale e per i cittadini. Siamo pronti a coordinare risorse e attività per garantire che l’ospedale continui a operare efficacemente durante tutto il periodo dei lavori.”

Nella foto da sinistra: L’ingegnere Salvatore Trifiletti, direttore UOC ufficio tecnico, il Direttore sanitario Ospedale Fogliani Antonio Giallanza, il direttore generale dell’Asp Giuseppe Cuccì, il direttore amministrativo dell’Asp Giancarlo Niutta, la direttrice amministrativa del Fogliani Cinzia Oteri

